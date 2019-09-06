胡志明國際旅展搶攻越南觀光市場　屏東越來越好玩

▲屏東縣政府率團會同大鵬灣觀光產業聯盟參加為期3天的2019年越南胡志明市國際旅展，吸引當地越南民眾到屏東觀光。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府率團會同大鵬灣觀光產業聯盟參加為期3天的 2019年越南胡志明市國際旅展，屏東展攤前吸引許多當地旅行社業者及民眾，透過翻譯人員介紹，以及觀光影片精彩畫面呈現，吸引許多越南民眾想到屏東來旅遊。

胡志明市國際旅展於5至7日舉行3天，台灣館以熱情繽紛的色系搭配實體油紙傘造景，營造出台灣小鎮氛圍，呼應台灣2019「小鎮漫遊年」的主題，交通觀光局副局長周廷彰與越南辦事處主任周欣毅到場勉勵一起為臺灣觀光努力。

屏東業者則準備東港著名伴手禮魚鬆蛋捲和魚鬆給民眾試吃，臺灣館還有家將街舞表演、油紙傘、地瓜圓等DIY體驗，讓越南民眾感受濃濃的臺灣味。

交通旅遊處表示，配合中央新南向政策，推出多元化主題旅遊，依不同國家依風情喜好推出量身訂做的觀光遊程，與屏東縣好好婦女權益發展協會合作，培訓各國居住在屏東的新住民接受觀光解說課程，就是準備歡迎越南及更多東南亞國家來屏東，透過居住在屏東的越南姐妹們，一方面熟悉屏東，一方面更了解家鄉民眾的需求，沒隔閡推廣屏東之美。