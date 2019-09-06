推何景榮對決蔣萬安、吳怡農　柯文哲：三帥對決不是壞事啊

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，積極布局2020立委選舉。在區域立委部分，除了傳出擬推派「學姊」黃瀞瑩、社會局機要蔡宜芳分別出戰士林北投、松山信義外，傳出中山松山區可能會推派新住民二代的何景榮，對上官二代蔣萬安、吳怡農。面對該區將成「三帥對決」，柯文哲受訪時說，「那也不是壞事啊？」

對於傳出要派有「台灣歐巴馬」之稱的何景榮出征中山松山選區，柯文哲6日受訪時先表示，民眾黨到現在還沒正式成立，因為等內政部核准後還要去開帳戶、去監察院確認，最後要再去法院公證，「法律程序還沒走完」。

至於何景榮的部分，柯文哲說，跟他私底下有談過，「人、學經歷、講話談吐OK是沒問題，不過是這樣，真的要選立委正式提名什麼，那還是要等法律程序正式走完再宣布」。

而日前稱幕僚都不太會握手，但5日晚間市府顧問蔡壁如帶領幕僚「群」去拜拜，除了黃瀞瑩外，還有社會局機要蔡宜芳、新任副發言人戴于文，似乎有別有用意？但柯文哲不願多談，「于文…，他有要選哪一區嗎？」，接著還轉頭找戴于文，最後表示不曉得，要大家「看著辦」。

另外，市長室幕僚劉嘉仁本只是聯合醫院的院長特助，但被延攬進市府後，短時間就從秘書一路升到市府顧問，引來議員質疑，何以只是跟宮廟協調、安排下鄉行程，卻能掛顧問職？柯文哲說，市政顧問比較像是市長個人的機要，「一些全台各地來的邀約、訪問，還是有人要處理」。柯說，每個人總是有他的工作才會來市政府，「第一個，他任用資格有沒有問題？第二個他有沒有在工作？如果說領薪水沒有工作，當然是不對」。



▲柯文哲出席福利好厝邊─中正區社會福利綜合大樓開幕典禮。（圖／記者徐斌慎攝）