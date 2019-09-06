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環球購物中心APP「預約車位」　10月手機支付服務上線

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▲環球購物中心推GM Pay。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心升級APP，提供多項服務，手機支付GM Pay也將登場。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期「APP」關鍵字在百貨市場發酵，日前台灣最多用戶的積點平台HAPPY GO的手機支付服務才宣布上線，在三大百貨連鎖到位之後，全台共有7間分店的環球購物中心APP，也宣布改版，除了有其他百貨沒有的「預約車位」功能，也將推出自家的GM Pay，買小吃都不用備零錢了。

這兩年百貨APP不再死氣沈沈，只有累積點數跟查詢特價資料，新光三越將旗下館內餐廳整合成「訂候位系統」大受歡迎，之後再推出skm pay，還在APP裡推出限定商品，緊接著其他百貨也推出手機支付等便利功能，今年周年慶多數百貨排隊領抵用券的情況已不復見。

在台有7間百貨規模的環球購物中心，為了迎接周慶與接下來的趨勢，也將現有APP升級，由於旗下都屬車站型賣場居多，APP內還規劃交通時刻查詢，讓民眾輕鬆掌握通勤時間，另也有預定便當服務，讓上下班的移動更順利。

其他特色還包括「車位預約」，預計將在11月份上線，另有車牌綁定即時停車費試算，方便民眾預估開銷，感覺越來越貼心了。

新北環狀線通車，環球購物中心也為此因應而大幅改裝，預計全台9月至10月將調整50個品牌，業者包括餐飲、服飾與藥妝等。環球購物中心運營本部協理白進堂表示，10月份GM Pay上線後，將推出周年慶期間首次下載APP，並在GM Pay綁定聯名卡，當日單筆消費滿1,000元就送1,000點的優惠，目前APP下載量約為20萬，預計新服務推出之後，年底前下載次數可突破25萬。

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