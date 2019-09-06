曾酸韓國瑜「雞比你勤勞早起」　柯文哲鎖定「台灣歐巴馬」出戰藍綠雙帥

圖文 / 鏡週刊



台北市長柯文哲創立的「台灣民眾黨」，北市區域立委人選曝光！本刊掌握，中山區立委人選已鎖定喊出「台灣歐巴馬」口號、曾獲十大傑出青年的「新二代」何景榮，將代表民眾黨出戰藍綠「雙帥」國民黨現任立委蔣萬安，以及甫獲民進黨徵召的吳怡農。

何景榮今年41歲，是現任逢甲大學助理教授，背景是新移民二代，媽媽是印尼人、爸爸台灣人，他自詡為「最多穆斯林朋友的基督徒」與「最了解印尼的台灣人」。2017年8月，民進黨推出「青年及多元代表徵召辦法」，當時就曾傳出何景榮是新移民代表的熱門人選。

何景榮過去曾協助移民署製作通譯App、替教育部國教署培訓新住民媽媽，並喊出「台灣歐巴馬」口號，希望能培育優秀新二代，替國家發掘更多的新南向人才，他曾在媒體專欄的自我介紹上提到：「堅信所有新二代都像夏威夷出生、印尼長大的歐巴馬一樣，有著跨文化的先天優勢與出人頭地的未來。」

近日國民黨總統提名人韓國瑜一席「鳳凰都飛走，進來一堆雞」引發歧視風波，何景榮就在臉書大批：「新住民在你眼裡都是一堆雞？你說我們家是雞，那你是什麼？作秀爬樹的猴子？拿民眾獻金去圖利親信的老鼠？雞至少比你勤勞早起！你只會喝到粉身碎骨、上班睡到中午！」

不只如此，他今年6月還曾拍影片大酸韓國瑜說：「印尼外勞比喜韓兒聰明多了」。

今年6月15日，何景榮曾赴韓國瑜雲林斗六造勢大會拍影片，當時他以印尼語說，韓國瑜「他很厲害，能夠用他的屁眼看民眾」，並說「台灣人不要再講什麼印尼外勞笨笨的這種話，自己看看，笨的台灣人更多呢，喜韓兒多的像粉一樣，印尼外勞加油，印尼外勞比喜韓兒聰明多了」。



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