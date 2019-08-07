申辦屏東藝遊卡　聽世界男高音之一卡列拉斯演唱…享優惠

▲打造｢音樂屏東」品牌，屏東演藝廳推出屏東藝遊卡，提供會員專屬的購票服務與優惠，圖／泰武國小古謠隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為打造｢音樂屏東」品牌，屏東演藝廳下半年度邀請世界三大男高音之一卡列拉斯等重量級卡司演出，並推出屏東藝遊卡，提供會員專屬的購票服務與優惠，藉由會員制度培養藝文人口，讓藝文融入生活，也帶動藝文消費市場。

▲▼卡列拉斯、泰武國小古謠隊。

新推出的屏東藝遊卡入會方式，除了憑當年度「屏東縣文化處表演節目有價票根(不限同場次)」滿1000元即可成為會員，另一方案只要繳年費300元。有效期限為入會日期起算一年。

文化處長吳明榮表示，屏東演藝廳下半年度推出一系列精彩節目，特別是備受矚目的世界三大男高音之一卡列拉斯10月27日將與屏東泰武國小古謠隊，以及台灣愛樂管弦樂團、女高音黃莉錦共同演出。8月12日中午12時開賣，票價1000至6600元不等。

他說，今年是莫拉克風災10週年，屏東縣許多原鄉部落居民歷經風災，勇敢面對並努力重建家園，迎向新生活，泰武國小也因受災而遷校，在吾拉魯茲永久屋重新出發，並被譽為是最美麗的小學，這段風災後重生的故事讓卡列拉斯為之感動，表示樂意來到屏東並希望與泰武國小古謠隊一起演唱，透過音樂溫暖人心。

文化處說，只要成為屏東藝遊卡會員，即可享有特定亮點節目限期優先購票的服務。此外，會員凡購買文化處主辦節目一律75折，每一會員單場節目限購4張，且有不定期的會員專屬活動。會員申辦藝遊卡並加入「屏東藝遊LINE@」完成入會程序後，即贈送票根收集袋，以及表演節目最新訊息、DM寄送服務。相關辦法可逕上文化處官網或屏東演藝廳粉絲頁查詢。