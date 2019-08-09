屏東青春藝術節跳舞機＆人牆穿越　青少年朋友舞動青春

▲屏東演藝廳廣場設置「跳舞機」及「人牆穿越」互動裝置，即日起至8月底止移至屏東美術館後方廣場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

8月登場的屏東青春藝術節，於屏東演藝廳廣場設置「跳舞機」及「人牆穿越」互動裝置，即日起至8月底止移至屏東美術館後方廣場，每週四至週日下午5時至9時開放使用（遇雨暫停開放），每週六晚上邀請專業舞蹈老師現場帶領腦公舞蹈，提供年輕族群藝文休閒、展現青春活力。

為期一個月的屏東青春藝術節上週由電音派對揭開活動序幕，8月11日下午2時在屏東藝術館登場的舞蹈Battle大賽，採即興創作，比賽音樂由DJ隨機播放進行對戰，聘請知名舞蹈老師NIKE、蕭豐男等人擔任評審，19個報名參賽隊伍將使出渾身解數尬舞。

青春藝術節活動期間設置「跳舞機」，吸引玩家現身熱舞，以及「人牆穿越」遊戲，透過大型電視牆及熱感應裝置，蔡依林的腦公歌曲為背景，設計時下青年感興趣的舞蹈，還可以雙人挑戰積分，讓許多小朋友也躍躍欲試。

文化處表示，位於屏東美術館後方的屏東演武場已完工啟用，由於鄰近百貨商圈，「跳舞機」、「人牆穿越」互動裝置從演藝廳廣場移至美術館後方廣場，每週開放使用四天，每週六晚上7時30分至8時30分邀請哈娜老師於現場教授腦公舞蹈，歡迎青少年朋友的參與。