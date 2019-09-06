玲玲颱風加速北上！狂風暴雨「夜炸浙江」...道路大淹水學校緊急停課

▲浙江安吉縣道路大淹水 。（圖／浙江日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

玲玲颱風加速北上前進，今（6）日早晨5點位於舟山市東南方405公里的海面上，中心附近最大風力有16級，預計將以每小時25公里左右的速度，繼續向偏北方向移動，對浙江省的影響逐漸加大。安吉縣今日淩晨發佈暴雨紅色預警信號，所有學校停課一天，強降雨導致道路嚴重積水，當地開展了搶險救災工作。

▲ 玲玲路徑 。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，玲玲5日上午5點「升級」為強颱，短短5小時後，也就是上午10點，迅速加強為超強颱風，中心附近最大風力達到16級。受其影響，今天浙中北地區陰有陣雨或雷雨，部分中到大雨，其中舟山、寧波和台州北部局部暴雨，個別大暴雨。

▼ 舟山市朱家尖南沙風景區風大浪高 。（圖／浙江衛視）

浙江的安吉縣今早傳出災情，由於持續強降雨，部分道路發生大積水，其中通往鄉鎮學校的路段嚴重淹水，不少轎車已經本身泡入水中，消防隊員劃著橡皮艇展開救援，另外還發生山體塌方的情況，暫未傳出人員傷亡。

玲玲預計今晚進入黃海南部，之後強度逐漸減弱，並將於7日晚間到8日淩晨，在北韓西部到遼寧省東南部一帶沿海登陸（強熱帶風暴級，10-11級，25-30公尺/秒），隨後將移入東北地區，逐漸變性為溫帶氣旋。

▼水泡車 。（圖／浙江日報）

