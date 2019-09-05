背女兒倒垃圾...鄰居嬤「低級玩笑」惹怒眾人　媽超不爽：造成陰影怎辦

▲倒垃圾示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

很多雞婆鄰居明明不熟，卻硬要尬聊，開玩笑所講的話一不小心就會越過別人的理智線。一名女網友日前背著女兒去倒垃圾，但是卻遇上鄰居阿婆幾句沒有分寸的玩笑，讓她擔心女兒幼小的心靈會造成陰影。網友們看完也都表示要翻白眼，「又是低級玩笑」、「不要理她」。

「是玩笑沒錯，但能不能講些別的？不要講影響小孩身心的話可以嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示日前背著1歲半的女兒下樓倒垃圾時，剛好遇到鄰居阿嬤，便禮貌性地停下來跟對方打招呼。

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不料阿嬤下秒卻開始問女兒「倒垃圾妳下來幹嘛？跟屁蟲嗎？把妳一起跟垃圾丟掉好了。」原PO聽完當下雖然理解應該只是玩笑，但也很不爽地表示，家裡當時就沒有其他大人，總不可能要她把女兒單獨丟在家，這樣的玩笑一點都不好笑，萬一害女兒心裡有陰影、以後不跟她出門垃圾就麻煩了，「真的超不爽的。」

▲阿嬤的玩笑話可能在小女孩心中留下陰影。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們看完都怒了，紛紛表示白眼都翻到天上了，「很多老人都這樣，自以為開玩笑幽默，但其實一點都不好笑」、「阿嬤怎麼不自己進去」、「所以我超級討厭跟阿姨阿嬤級的鄰居聊天，沒話題又要硬聊，我後來索性連招呼也不打了」。

不過也有其他人勸原PO放寬心，「老一輩的玩笑話，很多都很容易得罪人，別理會」、「她刷存在感而已，不要太在意，小朋友教好就好」、「逗小孩玩的啦~聽聽就好」。

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