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美籍婦女「6天大嬰兒」塞登機包…涉人口販運　闖菲律賓海關遭攔下

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▲▼美籍婦女偷渡嬰兒。（圖／翻攝自Philippines Immigration Bureau）

▲▼美籍婦女將嬰兒放在登機包內。（圖／翻攝自Philippines Immigration Bureau）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子4日準備從菲律賓機場離境時，將一名出生僅6天的嬰兒藏在隨身行李中，結果遭海關人員攔查發現，雖然女子供稱是嬰兒的阿姨，但無法證明其親屬關係，目前已移交至菲律賓國家調查局人口販運司進行調查。

菲律賓移民局發言人馬布拉克（Melvin Mabulac）表示，移民局人員在4日上午6點20分左右，在馬尼拉艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）逮捕一名34歲的美籍女子塔爾伯特（Jennifer Talbot），她涉嫌將一名僅出生6天的嬰兒，塞在登機包中，準備將嬰兒偷渡上機。馬布拉克指出，塔爾伯特只出示了個人護照，雖然他堅稱是孩子的阿姨，卻無法提出任何證明。

根據CNN報導，該名女子目前被拘留，並移交給菲律賓調查局人口販運司（National Bureau of Investigation's Anti-Human Trafficking Division）進行訊問，這名嬰兒具菲律賓血統，塔爾伯特沒有給出嬰兒的身分證明，並要求與美國大使館通話。

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