女遭前夫大伯逼陪睡…躺床上下其手4分鐘　法官以「外界客觀行為」判無罪

記者葉國吏／綜合報導

一位女子被家人趕出門，找上前夫大伯收留，大伯竟提出「陪睡」要求慘被猥褻，女子找前夫求救並驗傷，在下體驗出大伯DNA後提告。法官庭上根據大伯生理狀況以及當晚發生經過，最後判決大伯無罪，可上訴。

根據《自由時報》報導，女子跟前夫結婚不到百日就離婚，搬回娘家住，但過沒多久就被家人趕出門，女子無家可歸只能找前夫收留，但前夫拒絕，女子轉向求助前夫大伯，大伯同意，並提出「陪睡」要求。

當天晚上，女子不知該怎麼辦，傳訊息給前夫「大伯要我跟他睡，怎辦？快回電」，但前夫一直到當晚深夜才回電。當時女子早已經陪大伯睡過了。2人在房裡，大伯對女子解扣襲胸、摸下體，時間達3-4分鐘，最後女子受不了說「不要這樣」後離開，大伯沒有跟出就自己睡著了。

▲女子遭大伯猥褻後提告，但法官根據客觀行為判大伯無罪。（示意圖／pixabay）



前夫後來回電得知情況，跑到大伯家質問並驗傷，決定報警提告。法官從証據中發現，雖然女子下體有驗出大伯DNA，而且女子也沒意願陪睡，但女子當下卻是自己走進房間，而且也沒明確反抗拒絕，只說「不要這樣」。而且大伯右腿截肢行動不便，客觀上無被壓制情形。

法官認為，女子雖然擔心不聽大伯的話會流落街頭，但內心怎麼想不知道，從外界客觀行為來觀察，大伯的行為雖然有道德上的瑕疵，但跟強制猥褻構成要件不符，判大伯無罪。