她連續2天跳橋自殺！顫抖寫下「校服，血，疼」...揭露暗黑往事

▲消防員快速衝向站在橋邊的佳佳，將她救下。（圖／翻攝自看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

甘肅一位名叫佳佳的女孩在讀高二時，被男老師以分析考試為由，帶到辦公室猥褻，當年只有15歲的她從此生活在恐懼之下，不敢和任何人訴說。近日她不堪心裡壓力，接連2天在杭州錢江四橋上自殺，所幸都被同一位消防員救下，當她願意談起這段往事時，佳佳用顫抖的手寫下「校服，血，疼」這樣的字眼，令人心疼不已。

根據《看看新聞》報導，佳佳於前年5月下旬，被一位40多歲的老師帶到辦公室，趁房內無人時進行猥褻，事後，該名狼師恐嚇只有15歲的她，不准告知任何人。佳佳從此生活在恐懼之中，不敢提及被侵犯之事，只能一直悶在心裡獨自承受。

▲佳佳在筆記本上寫出簡單文字，表達自己的痛苦。（圖／翻攝自看看新聞）

佳佳近期到杭州打工，但當年的痛苦經歷讓她始終無法釋懷，因此在8月23和24日接連兩天，意圖跳橋自殺，所幸均被救下。走過鬼門關後，佳佳鼓起勇氣揭開這段經歷，希望狼師能得到懲罰，但由於長期承受巨大的心裡壓力，她無法順利與人交流，在律師的開導下，佳佳在筆記本上用簡單的文字和符號，訴說自己的痛苦和委屈。

佳佳的律師表示，像佳佳這樣的情況，沒有直接的證據可以提供，現在需要做的，是通過聯繫當時的同學，看看能不能找到一些線索；目前，佳佳的情況已經穩定，並開始配合搜集相關證據。

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