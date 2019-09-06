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受害女性至少20人！　世界三大男高音多明哥性騷醜聞：他手滑進我的胸罩

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▲世界三大男高音多明哥（Placido Domingo）被爆性騷20名女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名受害女性爆料，若拒絕多明哥（Placido Domingo）的無理要求，演出機會就會大受影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）8月被爆料，利用職權向9名女性伸出狼爪，相隔近一個月，他又被另外11名女性控訴性騷擾。多明哥對此只表示，這些說法「一點都不準確」。

4週以來共有20名女性指控多明哥利用權力滿足淫慾，最近11名挺身而出的女性是在《美聯社》（AP）率先報導後的3週後，決定向世人揭露多明哥更多的黑暗面。根據英國《衛報》（The Gaurdian）報導，其中一名女性指出，多明哥的手在她身上遊走，還掐得非常大力，痛到她當場哭出來。

現年78歲的多明哥對這20名女性的指控，僅僅回答，「讓人感到深深的困擾，而且呈現事情的說法，一點都不準確。」他為自己辯駁，「我相信所有和我互動過、有過關係的人，對我都是歡迎和自願的。了解我或和我共事過的人都知道，我不是那種會故意傷害、冒犯或讓人難堪的人。」

▲世界三大男高音多明哥（Placido Domingo）被爆性騷20名女性。（圖／達志影像／美聯社）

▲多明哥認為自己被人「不準確」地指控。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，一位1999年到2000年曾和多明哥一起共事過的女歌手，48歲的威爾森（Angela Turner Wilson）向《美聯社》爆料，她當時對多明哥的惡行已經有所耳聞，但當多明哥在合作時開始坐到自己身邊，並親口說有多喜歡她時，威爾森只能希望對方是出於專業同行間的欣賞。

威爾森想錯了，她回憶某天晚上表演前，多明哥的手直接滑進她的袍子裡，接著伸進她的胸罩，然後用力掐了她的乳房，「很痛，完全沒有溫柔的意思。他抓得非常大力。」事後威爾森還得在台上裝出一副和多明哥墜入愛河的模樣。

多明哥被指控從1980年代後期至今，30年間持續在自己擔任要職的歌劇公司，騷擾多名女性工作人員。願意出面的9位受害者當中，8人是女歌星，另外1人是名舞者，只有1位願意公開姓名，其餘的都因為擔心遭到報復而選擇匿名。

據其中一位受害者指出，「商務午餐並不奇怪，但在商務午餐期間，有人一直試圖牽你的手，或是一直把手放在妳膝蓋上，就有點奇怪。他會一直藉故觸碰妳，而且還會親吻妳。」還有一名女性指出，多明哥曾把手伸進自己的裙子裡，另外有3位則稱，曾被強迫親吻他的唇，有其中7位受害者稱，在拒絕了多明哥的要求後，職業生涯受到影響，甚至有人即便換到別家公司，往後也沒有機會與他合作。

另外也有超過30位歌手、舞者、歌舞劇演員、幕後工作人員、聲樂老師、行政人員都表示曾目擊多明哥在職場性騷擾女性，這在業界早已是公開的秘密。

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