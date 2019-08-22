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走道明明很寬…他貼女同事摸腰喊「妳不要跌倒」　她向男友哭訴：受不了了

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲小花對宋男已有警覺，卻仍遭性騷，事後向男友哭訴。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

1名在北部某醫院工作的女子小花（化名），於2018年4月間行經醫院內走道時，見宋姓管理師迎面而來，即停下靠右禮讓；宋男彷彿被「空氣牆」推擠，明明走道夠寬，卻貼近小花並伸手扶腰說，「妳不要跌倒」。戲劇裡的浪漫情節，到了現實卻是噁心的騷擾，小花怒告宋男性騷；北院依性騷擾罪判宋男2月徒刑，得易科罰金。

小花於2018年3月間整理病歷時，感覺臀部被滑過去，轉頭只見宋男經過，當時她在LINE上向男友抱怨，「我單位那男生又來了」、「女生是用來性侵的嗎？」。小花與宋男在同單位工作，有時想躲也躲不掉，2018年4月2日下午，小花又在走道碰上宋男，這次她早有警戒，直接貼到右邊椅子上想迴避；不料宋男竟側身貼上小花，還出手摸腰假意提醒道「妳不要跌倒」，隨即裝沒事撥起電話。

「不要再碰我身體！」，小花不甘一再受辱，當場飆罵髒話並回嗆宋男，事後只能1人委屈痛哭…小花隔天越想越氣，離開醫院後在西門町跟男友哭訴，「我一定要告訴主管，我真的受不了了」。法院審理時，勘驗事發走道寬度達156.5公分，就算兩旁擺有電腦桌椅，仍足以讓2人通行，且小花當時站得好好的，宋男不往一旁空處閃避，反往小花身上貼去，甚至出手摸腰；法官認定宋男性騷犯行明確，判2月徒刑，得易科罰金。
 

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關鍵字：醫院,性騷

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