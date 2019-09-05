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把握夏日尾巴，到宜蘭與鯨豚共遊神秘龜山島之旅

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／宜蘭力麗威斯汀提供）

體驗頂級渡假，宜蘭首間國際連鎖品牌酒店-「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」即可享受，百年歷史的員山溫泉美人湯、東方禪風溫泉聚落設計、63-103坪的獨棟泳池Villa別墅。享受頂級外，宜蘭力麗威斯汀也能帶您體驗宜蘭生態旅遊，到亞洲最大神木聚落的馬告神木園、搭乘捕漁船體驗真實海釣生活、或搭乘賞鯨船到龜山島賞鯨，一同擁有開心難忘的消暑度假樂趣。

（圖／宜蘭力麗威斯汀提供）

宜蘭頂級渡假首選 體驗專屬的六感

遠離城市的喧嚷，宜蘭力麗威斯汀有91間舒適的客房、套房和獨棟Villa泳池別墅，入住賓客徜徉在鋪了6層的威斯汀天夢之床舖、浸濡於碳酸氫納個人溫泉湯池，還有露天風呂大眾湯池，晚間時段更準備貼心免費宵夜，休閒中心設有游泳池、桌撞球室、24小時健身房及兒童遊戲室，另外還有獨木舟生態小船、及各項兒童DIY活動項目等，以及SPA芳療讓您完全舒壓。

（圖／宜蘭力麗威斯汀提供）

走訪亞洲最大檜木神木園

「馬告神木園」為亞洲最大檜木神木園，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立，加上宜蘭氣候降雨頻繁、時常起霧，雲霧縹緲宛如奇幻仙境，令人讚嘆。每顆神木根據樹齡巧妙的結合歷史以古代古聖先賢之名命名，如以孔子、唐太宗、陶淵明、歐陽修取名之神木，充滿巧思創意，在專業老師的講解下，享受迷霧森林中芬多精。

（圖／宜蘭力麗威斯汀提供）

與鯨豚共遊神秘龜山島之旅

龜山島賞鯨不但能欣賞到鯨豚在海中跳躍的壯觀奇景，更能欣賞整座龜山島的美麗佳景。以飛旋海豚、瓶鼻海豚、小虎鯨及偽虎鯨為主，還會不時和漁船玩捉迷藏，搭乘賞鯨團，藉由專業的解說，一同感受夏日的海洋氣息吧！

（圖／宜蘭力麗威斯汀提供）

搭乘捕漁船體驗真實的漁夫海釣生活

到南方澳搭乘充滿著老船長生活痕跡，原汁原味體驗真實漁夫海釣生活，由老船長領航，吐納湛藍漁場的「鹹鹹空氣」與「甜甜海人味」。

（圖／宜蘭力麗威斯汀提供）

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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