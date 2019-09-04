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累積換機票！KLOOK跨界組成「旅行便利者聯盟」　擴大在台投資20億元

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▲KLOOK台灣市場行銷總監林耀民。（圖／記者姚惠茹攝）

▲KLOOK擴大在台投資二部曲，結盟夥伴跨界組成「旅行便利者聯盟」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

知名線上旅遊預訂平台KLOOK今（4）日宣布，攜手長榮航空、中華航空、亞洲萬里通、台北富邦銀行、維他露食品，跨界組成「旅行便利者聯盟」，透過「里程賺取」、「消費回饋或折扣」和「旅遊金」等方式，讓消費者累積換取機票或旅遊金，並宣布未來3年擴大在台投資20億元。

KLOOK繼日前宣布擴大投資台灣「首部曲」的招募優秀人才計劃之後，今日接著宣布「二部曲」的擴大結盟計畫，KLOOK台灣市場行銷總監林耀民並正式宣布未來3年將擴大在台投資20億元，而且原本計畫是三部曲投資，現在心裡則是已經有五部曲的計畫，預計把20億元投資在優化台灣旅遊環境上面。

「旅行便利者聯盟」在長榮航空的部分，會員只要在KLOOK每消費100元台幣，就可賺取「無限萬哩遊」的獎勵哩程8哩，以及享有日韓歐美及台灣等專屬KLOOK全站商品95折優惠，並從今年10至12月 ，「無限萬哩遊」會員只要透過KLOOK專屬網頁訂購行程並賺取哩程，每月將抽一名當月訂購KLOOK行程的會員，贈送台北日本任一航點經濟艙來回機票一張。

▲KLOOK台灣市場行銷總監林耀民。（圖／記者姚惠茹攝）

▲KLOOK台灣市場行銷總監林耀民。（圖／記者姚惠茹攝）

至於在中華航空部分，預計從今年10月1日起，只要會員在KL0OK每消費100元台幣，即可賺取「華夏會員」飛行哩程8哩，並享有專屬KLOOK全站商品95折；「亞洲萬里通」同樣是在KLOOK每消費台幣40元，即可賺取2「亞洲萬里通」里數，並從今年10月1日起到12月31日加碼優惠，每消費台幣40元，就可以購取3「亞洲萬里通」里數。

跨界結盟的還有台北富邦銀行，主要是「富邦J卡信用卡優惠」合作延長至今年12月底，並在KLOOK線上預訂享有獨家3％無上限回饋，以及日韓一日遊與特色美食92折優惠，還有KLOOK全站商品95折優惠。

結盟維他露食品的部分，享有期間限定購買御茶園特上寶特系列與御茶國新鮮屋系列，上網登錄發票就可抽旅遊金2萬元，或東京直升機夜景專覽等特色行程，還有期間限定購買御茶國特上KLOOK聯名包裝，打瓶蓋就能抽KLOOK千萬旅遊金與特色行程，林耀民補充說明，維他露旅遊金總計一億元，預計770萬瓶裝中，有440萬瓶的瓶蓋都有獎。

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