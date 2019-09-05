與美經貿磋商10月再啟　人民日報：中國有足夠信心和能力

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

中美貿易磋商再啟在即，《人民日報》5日發表文章指出，「經貿摩擦阻擋不了中國發展的步伐」，儘管外部環境復雜嚴峻，中國國內生產總值今年上半年仍實現同比增長6.3%，「那些以為憑藉什麼手段就能遏制中國發展大勢的企圖，終究無法找到現實註腳。」

文章寫道，儘管外部環境復雜嚴峻，中國國內生產總值今年上半年仍實現同比增長6.3%，繼續保持中高速增長，近14億人口的市場、9億勞動力、4億多中等收入群體、1.7億受過高等教育和擁有專業技能的人才資源，使中國經濟有強勁的內生動力、廣闊的轉型升級空間，有條件、有能力化解經貿摩擦帶來的衝擊。

文章表示，數據顯示，2018年中國經濟發展新動能指數比上年增長28.7%，創新驅動指數增長21.8%，「中國始終堅持做好自己的事，是迎難而上、化危為機的關鍵」，8月以來，一系列重大舉措相繼出爐，包括推出20條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，新設6個自貿試驗區，佈局區域經濟新發展，進一步深化資本市場改革等。

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

文章舉例，美國供應管理學會最新發布的數據顯示，8月美國製造業採購經理人指數跌至49.1，為2016年1月以來最低水平，「貿易戰沒有贏家，升級經貿摩擦不利於中美兩國，也不利於世界」，面對風險挑戰，中國有足夠信心和能力化危為機，保持經濟持續健康發展。

大陸商務部5日表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。

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