大武女警校園傳授防身術　嬌小身材面對高壯男招招都管用

▲示範第一招，當歹徒捉著手不放時，可用大力往對方虎口方向甩開。（圖台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

開學了，台東大武警察分局為維護學童安全，除規劃校園周邊安全維護工作，更派員教導學童遇到危險時該如何正確保護自己，日前大武派出所陽光女警親自前往大武國中示範指導簡易防身術，解說過程詳細動作簡單明瞭，讓學生們印象深刻。

▲第二招：當歹徒從後方抓住頭髮時，同樣以身體旋轉方式讓歹徒手臂因扭曲疼痛而退開。



現場女警黃惠玲示範指導簡易防身術，女警嬌小身材搭配高壯男警，更貼近現實生活中學童可能遭遇狀況，示範的第一招：當歹徒捉著手不放時，可用大力往對方虎口方向甩開；第二招：當歹徒從後方抓住頭髮時，同樣以身體旋轉方式讓歹徒手臂因紐曲而疼痛；最後一招當歹徒以手臂勒住脖子無法喘氣時，可用雙手下拉轉頭方式呼吸自救。

▲最後一招，當歹徒以手臂勒住脖子無法喘氣時，可用雙手下拉轉頭方式呼吸自救。

女警黃惠玲嬌小身軀面對高大的男員警，動作伶俐敏捷切中要害，每一招都讓在場學生驚呼連連，看得目不轉睛，在場老師們事後向員警表示，感謝大武分局的用心，讓學生們更懂得保護自己。



大武警察分局表示，依據「校園周邊環境安全走廊」計畫，協調轄內各學校與各分駐、派出所訂定校園周邊環境安全走廊，結合轄區愛心商店、警察服務站等單位，形成國小學童上、下學之安全維護體系，提供安全之服務及通報。