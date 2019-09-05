宜蘭中秋應景食品OK　抽查包括烤肉食品等126件均符合規定

▲▼宜蘭衛生局抽查中秋應景食品，抽查的126件均符合規定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中秋佳節將屆，各式月餅紛紛出籠，為保障民眾飲食安全，宜蘭衛生局展開稽查抽驗，共抽驗月餅、餡料（豆餡、棗泥）、生鮮蔬果、禽畜水產品、豆製品、烤肉用食材（如：香腸、韓國年糕、豬血糕、豆乾、豆腐、魚肉煉製品、魚丸、花枝丸等）計126件，檢驗農藥殘留、動物用藥殘留、食品衛生標準、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、亞硝酸鹽等項目，檢驗結果及廉政食安均與規定相符。

宜蘭中秋應景食品OK，宜蘭衛生局局長徐迺維也提醒民眾選購中秋食品時，應注意店家環境衛生及產品包裝是否有破損，標示是否完整及有效日期等，月餅屬於熱量較高食品，民眾購買月餅時可依外包裝營養標示，選擇自己健康需求之月餅食用。

另中秋烤肉是全家聚會慶祝活動，民眾烤肉時生熟食材務必要分開處理，生鮮食材盡量避免長時間暴露在室溫下，務必要注意保存溫度（冷藏為7℃、冷凍為-18℃），食材一定要澈底烤熟才可以食用，為避免攝取過多大魚大肉，可多搭配蔬果和肉一起食用。

民眾如有任何食品衛生安全問題可撥打食品藥物管理科專線：03-9332779，或洽詢衛生局政風室廉政食安專線03-9322634分機1502。

相關抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站檢驗專區/食品檢驗：https://www.ilshb.gov.tw/index.php?catid=22&cid=2。

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