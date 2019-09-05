　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快累積！MIT微笑產品納環保「綠點」　到東森購物網等商店消費可換好康

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環保署宣布814款MIT微笑標章產品納環保「綠點」。（圖／環保署提供）

▲環保署宣布814款MIT微笑標章產品納環保「綠點」。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保集點好康越來越多，環保署宣布814款MIT微笑標章產品即日起納入環保集點品項，不論是搭乘大眾運輸、公共自行車、參加環保活動都可以得到點數回饋，而點數也可以循環用在購買環保產品、惜食餐廳消費、環保標章服務業、環教設施場所、國家森林遊樂區等，讓環保集點活動可以全面在「食、衣、住、行」各方面推動。

環保署署長張子敬指出，環保署從9月推出週週抽百萬綠點、購買指定品項就贈2000點的新活動，微笑標章產品更與原有品項同享既有的週休二日綠點10倍送回饋，為環保集點注入新的活力，也讓環保集點活動成為市面上最優惠的集點系統。經濟部工業局長呂正華說，環保集點制度新增成衣服飾、織襪、毛巾、鞋類及小家電等814款MIT微笑產品，加計原商品共有1858款，鼓勵國內消費者多多購買。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保集點APP。（圖／記者許展溢攝）

▲環保集點APP。（圖／記者許展溢攝）

環保署說，目前全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、統一超商、東森購物網都是環保集點特約通路商，環保標章及碳足跡標籤產品已有超過千件品項，包括家電、清潔劑、保溫杯、文具、食品，各式各樣的日常生活用品提供會員以點數兌換，32萬名環保集點會員總集點量已經超過50億點。

至於要如何參加環保集點？環保署表示，由於環保集點平台和通路、電子發票結合，不須申請新卡片，只要將電子票證、通路會員卡等，到平台網頁或手機APP申請註冊會員並把卡片登記，環保集點網站公布的千項以上商品都可以集到綠點，之後也可以用綠點去折價，回饋價值最高10%，是市面上最優惠的點數系統。

▲▼環保署宣布814款MIT微笑標章產品納環保「綠點」。（圖／環保署提供）

▲張子敬（左）指出，環保署從9月推出週週抽百萬綠點。（圖／環保署提供）

另外，針對喜歡喝咖啡的朋友，環保署也持續推出在超商自備環保杯可以使用綠點限量兌換。歡迎大家踴躍下載環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋。環保集點相關活動內容，請上環保集點網站查閱詳情。

ET快訊
玲玲甩雨+強對流雨彈！北北基13縣市大雨特報　防雷擊強陣風
背女兒倒垃圾...鄰居嬤「低級玩笑」惹火眾人　媽怒：造成陰影
獨子變女兒…父斷交！超正YouTuber翻「5年前男人照」曝
U18世界盃／陳柏毓好投7K壓制　中華7比2輕取韓國
上班爽嗑鳳梨！前輩警告：會出大事　她PO「4年實測下場」驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／玲玲甩雨+強對流雨彈！北北基13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

提早熄燈！建弘書局確定9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了

確定了！俄石虎插畫家9/17來台　5天行程曝光...林佳龍幫惡補中文

快累積！MIT微笑產品納環保「綠點」　到東森購物網等商店消費可換好康

背女兒倒垃圾...鄰居嬤「低級玩笑」惹怒眾人　媽超不爽：造成陰影怎辦

Kitty列車折扣、搭高鐵送住宿　秋冬遊12大「交通省錢優惠」一次看

指揮植物長成藝術　清華女生周巧其登上林茲電子藝術節

小一到高三課本線上化　將素養融入教學…用「股市開紅盤」教數學

上班爽嗑鳳梨　前輩警告：會出大事！她PO一張「4年實測下場」驚呆

岳母一見必問「受洗沒？」　他娶外國正妹「婚後生活煎熬」：別想得太美好

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

快訊／玲玲甩雨+強對流雨彈！北北基13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

提早熄燈！建弘書局確定9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了

確定了！俄石虎插畫家9/17來台　5天行程曝光...林佳龍幫惡補中文

快累積！MIT微笑產品納環保「綠點」　到東森購物網等商店消費可換好康

背女兒倒垃圾...鄰居嬤「低級玩笑」惹怒眾人　媽超不爽：造成陰影怎辦

Kitty列車折扣、搭高鐵送住宿　秋冬遊12大「交通省錢優惠」一次看

指揮植物長成藝術　清華女生周巧其登上林茲電子藝術節

小一到高三課本線上化　將素養融入教學…用「股市開紅盤」教數學

上班爽嗑鳳梨　前輩警告：會出大事！她PO一張「4年實測下場」驚呆

岳母一見必問「受洗沒？」　他娶外國正妹「婚後生活煎熬」：別想得太美好

減肥大作戰！陳其邁摸肚嘆：前有強敵後有追兵...自立自強最重要

監視器見家裡有「發光眼睛」以為撞鬼　他開燈一看：是高賽...

中秋烤肉就愛吃香腸　毒物科名醫教「避癌」吃法

泰國蝦任你夾！台南超浮誇吃到飽　還有蛤蜊、螃蟹各種熱食

雅虎突發當機！旗下服務全掛

《茄子蛋》前鼓手小賴持大麻遭逮　未婚妻現身繳清萬元保釋金

幫同事請假一天！卻慘被上司「要求離職」...他氣炸去理論　下場GG了

抓包作假帳！錢莊老闆「放話要徹查」　6幹部聯手擄殺分屍

冷氣半夜狂滴！她黏「XXL尿布」神救援...師傅一看秒正常　網懂：根本整人

蔡英文學歷論文被黑　「負向情緒」網路聲量仍贏郭台銘、韓國瑜

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨..

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

機車椅墊爆開！長出奶棕白菇菇…..

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

上班吃鳳梨！「4年實測下場」驚..

即／玲玲盤據「北部天黑炸雨」　..

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台..

隔簾透出慘白人臉　苦主求救掀熱..

他台北松山叫客製便當　開蓋樂歪

真理褲照瘋傳！超正女師辣曬雪白..

玲玲轉中颱！雨炸到周末...熱..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

更多熱門

相關新聞

玲玲颱風帶來豐沛雨量　水利署針對中南部部分地區發出水庫放流警戒

受到玲玲颱風帶來的豪雨影響，水利署針對中南部發出放流警戒，提醒周邊地區民眾注意遠離河床。

台巴經濟合作協定決議文生效　雙方共45項產品獲優惠關稅

中油申請鬆綁輪班間隔！由11小時縮為8小時

亞泥礦權展延案遭撤銷　經濟部不上訴

傳統機車行升級轉型　經濟部主打三好政策全台走透透

關鍵字：

環保集點綠點環保署工業局經濟部MIT微笑標章產品東森購物網

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

日京急線列車撞卡車　釀1死32傷

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面