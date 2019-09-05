快累積！MIT微笑產品納環保「綠點」　到東森購物網等商店消費可換好康

▲環保署宣布814款MIT微笑標章產品納環保「綠點」。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

環保集點好康越來越多，環保署宣布814款MIT微笑標章產品即日起納入環保集點品項，不論是搭乘大眾運輸、公共自行車、參加環保活動都可以得到點數回饋，而點數也可以循環用在購買環保產品、惜食餐廳消費、環保標章服務業、環教設施場所、國家森林遊樂區等，讓環保集點活動可以全面在「食、衣、住、行」各方面推動。

環保署署長張子敬指出，環保署從9月推出週週抽百萬綠點、購買指定品項就贈2000點的新活動，微笑標章產品更與原有品項同享既有的週休二日綠點10倍送回饋，為環保集點注入新的活力，也讓環保集點活動成為市面上最優惠的集點系統。經濟部工業局長呂正華說，環保集點制度新增成衣服飾、織襪、毛巾、鞋類及小家電等814款MIT微笑產品，加計原商品共有1858款，鼓勵國內消費者多多購買。

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▲環保集點APP。（圖／記者許展溢攝）

環保署說，目前全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、統一超商、東森購物網都是環保集點特約通路商，環保標章及碳足跡標籤產品已有超過千件品項，包括家電、清潔劑、保溫杯、文具、食品，各式各樣的日常生活用品提供會員以點數兌換，32萬名環保集點會員總集點量已經超過50億點。

至於要如何參加環保集點？環保署表示，由於環保集點平台和通路、電子發票結合，不須申請新卡片，只要將電子票證、通路會員卡等，到平台網頁或手機APP申請註冊會員並把卡片登記，環保集點網站公布的千項以上商品都可以集到綠點，之後也可以用綠點去折價，回饋價值最高10%，是市面上最優惠的點數系統。

▲張子敬（左）指出，環保署從9月推出週週抽百萬綠點。（圖／環保署提供）

另外，針對喜歡喝咖啡的朋友，環保署也持續推出在超商自備環保杯可以使用綠點限量兌換。歡迎大家踴躍下載環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋。環保集點相關活動內容，請上環保集點網站查閱詳情。