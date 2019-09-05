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「雨衣殺手轟角頭」起底！詐騙發大財牽下桃園首輛「麥拉倫」　疑上億分贓遭行刑式開槍

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▲江姓角頭車旁留下大量血跡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

桃園市龍潭區中正路三坑段的郵局前，在4日下午2點40紛傳出5聲槍響，前一天才剛辦完母親喪事的48歲地方幫派貓霖幫幫主江宗霖，在槍響過後血流滿地的倒臥路旁，而一名穿著黃色雨衣及另一名戴口罩的男子，則在行凶後拔腿逃逸。

光天化日下遭開5槍身亡的貓霖幫幫主江宗霖，早年從桃園龍潭的石門山發跡，當時江男帶著一票小弟向攤販收取每月3萬元的清潔費，另以土地買賣及暴力討債賺取暴利，若有不從，則聚眾圍毆受害人或雇用怪手拆毀建物，多次進出監獄。

據了解，近幾年江男也當起以一名秦姓男子為首的詐騙集團門神，秦男對外以海外投資為名，宣稱只要投資10萬元，視投資標的每個月便能獲得7、8000元不等的利息，許多桃園地區的幫派分子都聽信秦男說法，紛紛投入大筆現金，卻都是有去無回。

▲▼雨衣殺手轟角頭。（圖／鏡週刊提供）

而江男的作用則是在這些幫派分子不滿時出面喬事，也因與秦男的合作，讓江男在幾年前牽了桃園首輛麥拉倫超跑，可說是風光一時，而秦男也藉此將詐騙版圖擴張至柬埔寨，繼續進行跨國詐騙事業。

不料，秦男日前持假護照至泰國觀光時遭查獲，目前被泰國警方拘禁當中，詐騙集團一時間群龍無首，道上更傳出江男因一筆上億元的詐騙金分贓不均，而與秦男的兒子發生爭執，如今在自家前遭到槍殺，究竟是窩裡反抑或是其他遭詐騙的幫派分子尋仇所致，警方目前已成立專案小組偵辦當中，除財務糾紛外也不排除其他可能方向。


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