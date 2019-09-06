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曾任「馬雷蒙舞團」成員！54歲錢莊老闆遭3小弟擄殺…與9旬母天天聯絡

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▲▼錢莊老闆遭擄，被棄屍宜蘭壯圍。（圖／翻攝自臉書）

▲施姓錢莊老闆遭小弟擄走殺害，被棄屍宜蘭壯圍。（圖／翻攝自臉書）

記者柯振中／綜合報導

台北萬華一名施姓男子在新北市經營地下錢莊，卻由於財務糾紛，6月時被自己的小弟擄走，最後被殺害，埋在宜蘭縣壯圍鄉壯濱路某地的菜園中。據了解，施男年輕時是馬雷蒙舞團的成員，平時與90歲的母親感情很好，不僅每周都會探視，還天天通電話，喪命的消息讓家屬相當震驚。

50多歲的施姓男子在新北市泰山區民生路的店舖經營錢莊，平時就住在樓上的住宅，錢莊公司沒有立案經營，放款、收款都是在租屋處完成，有多名小弟幫忙收債。

施男日前清查帳目時，發現帳本上竟然有數百萬元的漏洞，懷疑是小弟作假帳，因此將小弟找到住處對質，沒想到卻發生口角，被3名小弟被擄走，隨後遭到殺害。

▼施男平時保養得宜，看不出年紀。（圖／翻攝臉書）

▲▼壯圍棄屍案死者。（圖／翻攝臉書）

警方接獲報案，經過詳細的調查，在新北市逮捕唐姓、陳姓、江姓嫌犯；3人被捕後坦承犯行，供稱施男的屍骨被埋在江嫌老家附近，地點在宜蘭壯圍鄉壯濱路。警方前往該地，果真在江嫌老家的菜園中挖出被燒過的人骨，隨後依涉殺人罪，且有逃亡串證之虞，將3嫌犯聲押禁見。

據了解，54歲的施男沒有結婚，平時相當注重保養，看起來像30幾歲的人，年輕時曾是馬雷蒙舞團的成員，與家人的感情相當好，不但每天都會與90歲母親通電話，每周也會與媽媽、妹妹見面，遇害的消息讓家人感到相當震驚。

施男鄰居得知消息後，感到相當驚訝，雖然知道「他好像在放高利貸」，但人看起來相當老實，事發前每天都會看到在附近遛狗，接著突然失蹤了一陣子，消息就傳出來了。全案進一步的情況，警方仍在進一步調查。

▼施男被棄屍在江姓嫌犯的老家菜園裡。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭壯圍，高利貸老闆遭殺害棄屍。（圖／記者游芳男攝）

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