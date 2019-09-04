神鬼襄理盜客戶存款1.1億　「填補丈夫公司黑洞」14年21人受害

▲華南銀行前襄理張秀米涉嫌在14年間盜領客戶存款1.1億元遭起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

華南銀行新生分行前襄理張秀米，涉嫌自2005年起，利用獲得客戶信任委託理財機會，偽填客戶取款條，以螞蟻搬象的方式，盜領客戶存款，贓款都用來填補丈夫翁明鈞開設的「豐茂國際」公司資金缺口，總計14年盜領高達1.1億元，台北地檢署4日依偽造文書、《銀行法》特別背信罪等罪，起訴張、翁這對夫妻。

張女原是華南銀行的臨櫃行員，因為善於與人交際，很快就被主管提拔升上理專，可為特定客戶安排財務規劃，因績效良好，被調職到新生分行擔任襄理，但是2019年間，有客戶發現存款餘額不對，請華南幫忙查帳確認，張女見盜領存款東窗事發才自首。

▲張秀米的小叔曾因本案遭約談，如今獲得不起訴處分。（圖為資料照／記者趙永博攝）

據了解，張女坦承因為丈夫和小叔經營的貿易公司「豐茂國際」周轉不靈，所以她利用客戶的信任，用客戶交給她保管的印章，盜領客戶存款去填補貿易公司資金缺口，華南銀行清查張女14年來，挪用21名客戶金額共1億1098萬元元，其中1人被挪用上千萬元。

檢方偵辦後在4日將張女和翁男這對夫妻依依偽造文書、《銀行法》特別背信罪等罪的共犯身分起訴，另外豐茂公司的登記負責人雖是張女小叔，但經調查小叔並未負責公司的資金調度，無視證顯示小叔知道這件神鬼盜領案，因此處分不起訴。

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