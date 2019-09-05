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柯文哲稱討厭外省人　黃光芹：標榜的白改綠使自己立場尷尬

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▲▼柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲日前接受廣播節目專訪，稱自己是綠底的，「小時候家族間很討厭外省人」，引發熱議。對此，資深媒體人黃光芹4日深夜在臉書表示，柯文哲的怨念還沒有過去。

黃光芹可以理解，柯文哲因祖父在二二八受害，使其整個家族，在當時，對外省人產生反感；但是，時至今日，「他依然絮絮叨叨，代表他的怨念，並沒有過去。」舊怨新敍，表露心跡，他還劃分立場，「由標榜的白、改回先前標榜的綠，不僅使自己立場尷尬，『以前討厭外省人』的圈圍，也未免株連甚廣。」

黃光芹也回想起自己的父親，她在整理父親過世的遺物時，才發現，父親並非在民國38年隨蔣軍來台，而是在越南被棄3年的異域孤軍，還曾因為物資缺乏，無家可歸，搞過絕食抗爭，因此，「他更沒有參加過228，不過是國共內戰下的倖存者，身後，在國軍公墓的骨灰罐裡」，偶爾，由我們帶著子女去看看他。

黃光芹說，柯文哲可能沒想到，「他們家族以前討厭的外省人，正包括我父親，作為他的女兒，你要我說什麼？難道要原來並不討厭你的我，因為你們討厭我父親，也要我變得討厭你？」

黃光芹也提到，先前訪問柯媽媽提到自己的公公就哭了，而在一旁她，聽柯家的故事，就像聽自家的故事一樣，「柯市長不說，我還沒發現，原來自己根本是個外人，而或許，外省人的原罪，是會遺傳的？」

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