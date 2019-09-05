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「逃犯條例」撤回助中美貿易談判　美股反彈、道瓊漲237點

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▲▼美股,紐約證券交易所。（圖／路透）

▲香港情勢有正面發展，美股上漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港與英國脫歐情勢皆出現正面發展，市場認為有利於中美貿易談判，華爾街股市4日收盤反彈，道瓊工業指數上漲237.45點或0.91%，收在26355.47點；標準普爾500指數上漲31.51點或1.08%，收報2937.78點；那斯達克指數上漲102.72點，或1.30%，收在7976.88點。

個股方面，科技股表現亮眼，蘋果傳明年將會推出低價的新一代iPhone SE，也有消息指出該公司計劃發行最高達50億美元的債券，讓蘋果全日股價上漲1.7%，收報209.19美元。另外也有報導指，亞馬遜正在測試一款「生物支付系統」，可透過掃手部進行支付，也讓該公司股價上漲0.6%。美光科技（Micron Technology）及英特爾（Intel）股價全日上漲4.1%。

香港的抗爭行動已經持續兩個多月，特首林鄭月娥終於在4日宣布正式撤回「逃犯條例」，消息一出之後，連跌2天的港股開高走高，昨日下午兩點後更一路飆升，恆生指數一度飆漲超過1100，收盤時上升995點或3.9%，報26523點，成交量破千億港元。

投資者認為，撤回「逃犯條例」對經濟有正面幫助，因為長期的抗爭潛在地影響了全球經濟，部分投資者甚至擔心會阻礙中美貿易談判。

歐洲股市方面，由於脫歐問題持續糾纏，英鎊匯價出現反彈，回到1.22美元以上價位。敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.6%，收在7311.26點；法蘭克福股市DAX 30指數上漲1.0%，收在12025.04；巴黎股市CAC 40指數上漲1.2%，收在5532.07點。

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