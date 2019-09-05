韓國瑜坐車錄片向僑胞拜票　眼尖網友抓包沒繫安全帶：又黑自己了

▲韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜近期錄製一段影片，向美國休士頓僑胞拜票，但卻被眼尖的網友發現他在後座沒有繫上安全帶，被砲轟「這個人真是寬以律己、嚴以待人啊」、「又自己黑自己了」，並提到依法應對駕駛處新台幣1500元罰鍰。

臉書粉專「我愛掀馬統」3日貼出一段影片，可以看到韓國瑜坐在休旅車後座，對著鏡頭表示，「各位休士頓所以的僑胞朋友大家好，我是高雄市長韓國瑜，非常高興，也非常感動，聽說休士頓韓國瑜後援會要成立了，海外的僑胞，人在異國心卻掛念著中華民國，掛念著台灣人民，非常感動。」

他再稱，「希望明年1月11號，休士頓的僑胞要能夠盡可能回台灣來投票，即使心動也要化為行動。我想全球華人，保護中華民國，人人有責。祝福所有休士頓的僑胞，大家中秋佳節快樂，闔家平安，幸福美好，也讓我們一起祈禱，中華民國加油，謝謝大家，謝謝。」

▲韓國瑜沒繫安全帶被網友抓包。（圖／翻攝影片截圖）



不過，臉書粉專「我愛掀馬統」貼文hashtag兩句話，分別是「韓國瑜坐後座沒繫安全帶」與「警察先生快對駕駛人開單」，並提到依據「道路交通管理處罰條例」第31條規定，一般道路後座乘客未繫安全帶，可對駕駛處新台幣1500元罰鍰，國道高速公路、快速公路則對駕駛可處3000元到6000元罰鍰。

影片一出，不少網友留言，「開罰啦！不用囉唆，#高雄市警察局交通隊，你們的業績來了啦」、「自取其黑，想白也白不了」、「這一定是國家機器在黑我，這一定是黑韓產業鏈在運作」；也有人說「感覺國家機器動的很厲害阿」、「國家機器又拍攝到不利韓導的畫面了哦」。