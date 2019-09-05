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綠營完成北市7選區立委徵召名單…獨缺文山　卓榮泰：下周努力湊齊拼圖

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▲▼民進黨完成北市七選區徵召名單。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

▲民進黨完成北市七選區徵召名單。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨目前已完成7個立委選區徵召名單，但文山區立委人選至今難產，原預計徵召台北市議員王閔生參選文山區南中正立委，但有報導指蘇貞昌接任行政院長後，蘇系在黨內「橫著走」，強勢徵召子弟兵王閔生，而王閔生否認爭取徵召。如今只剩文山區尚未完成徵召，民進黨主席卓榮泰表示，「台北市的民主拼圖就差最後一塊，下週我會努力圓滿它！」

民進黨目前已完成6個立委選區徵召名單，台北市第一選區（北投天母）由現任立委吳思瑤繼續出戰，挑戰國民黨的汪志冰；第二選區（大同士林）由立委補選勝利的何志偉力拚連任，挑戰國民黨的孫大千；第三選區（中山北松山）由前秘書長吳乃仁姪子吳怡農挑戰國民黨立委蔣萬安的連任之路。

第四選區（內湖南港）由台北市議員高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀；第五選區（中正萬華）已確定不提名，禮讓林昶佐繼續出戰，屆時將挑戰前國民黨立委林郁方；第六選區（大安）由前聯合國外交官謝佩芬出征，對決國民黨現任立委林奕華。第七選區（信義南松山）由許淑華對決國民黨的賴士葆。

至於第八選區（文山），目前尚未完成徵召。原預計徵召王閔生，但他婉拒卓榮泰。王閔生日前受訪表示，「7月30日，是我第一次、也是唯一一次進到民進黨中央黨部，接受主席徵詢有關文山區南中正立委人選的事情，當時跟主席表達，因為這一區是艱困選區，如果黨需要我出來、我會承擔」。

王閔生說，接著到8月12日晚上，卓榮泰親自打電話給他，他同樣表達，「如果黨有需要我的話，我會承擔」；到了8月19日下午，卓榮泰打給他告知，大安區以及文山區這兩區立委人選要提名新人，「我聽了之後，當時就跟主席說：好，我會全力支持，尊重黨中央的決定」。

王閔生指出，結果到了8月23日，主席在傍晚又打給我，告知黨即將要徵召我參選文山區南中正立委選舉，「這整個過程中，我從未主動爭取黨徵召我參選立委，都是主席二度主動徵詢、二度主動告知」。

王閔生強調，他從來沒拜託過任何一位黨政高層或是任何一位提名策略小組成員，甚至沒有拜託過蘇貞昌院長，被講成他是忽然表達意願要參選，甚至說這是派系鬥爭，牽連到蘇貞昌，還說蘇系現在在黨內橫著走，這些都是不實的傳言，真的是「人在家中坐，禍從天上來」。

王閔生強調，他婉拒徵召，最重要就是要破除這一切不實的傳言，讓民進黨中央有空間去提名其他合適的人選，「我會全力支持！為了立委勝選，為了小英總統連任成功的目標，共同團結，一起努力。」希望黨趕快提名適合人選，讓這些紛爭落幕。

對於文山區立委人選至今難產，卓榮泰4日晚間透過臉書表示，「台北市的民主拼圖就差最後一塊，下週我會努力圓滿它！」、「一起加油，守民主、護台灣！懇請台北鄉親，用心認識這幾位年輕的首都連線，協助他們邁開勝利的腳步！」

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