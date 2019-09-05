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最多比特幣、長期被污名化！2019亞洲藝術雙年展揭開神秘領域「贊米亞」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019亞洲藝術雙年展／泰國雙人藝術團隊JIANDYIN作品《磨擦流動》Friction Current（圖／JIANDYIN提供）
▲泰國雙人藝術團隊JIANDYIN，將在2019亞洲藝術雙年展帶來作品《磨擦流動》，揭開「贊米亞」神秘領域。（圖／JIANDYIN提供）

記者林育綾／綜合報導

你聽過「贊米亞」(Zomia)這個神秘領域嗎？這是最多比特幣和礦場聚集的地區，長期來卻被污名化，認為是充滿逃犯、龍蛇雜處的地方，不被周邊國家所接受。有藝術家特地前往當地拍攝創作影像，將在國立臺灣美術館主辦的2019「亞洲藝術雙年展」揭開神秘面紗！

▲▼最多比特幣、長期被污名化！2019亞洲藝術雙年展揭開神秘領域「贊米亞」（圖／翻攝researchgate.net）
▲神秘領域「贊米亞」(Zomia)的範圍。（圖／翻攝researchgate.net

2019第7屆「亞洲藝術雙年展」將於10月5日在國立臺灣美術館展開，邀請來自16個國家、共30組藝術家創作參展，今年以「來自山與海的異人」為主題，其中「異人」包括少數民族、神怪、流亡者甚至外星人⋯等「非我族類」；而山與海可延伸解釋為相對於平地社會的「異地」。

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「異人」也常是連結兩端的中間者，例如巫師、間諜、異國商人，都蘊含著滾動文化的能量。展覽希望藉由異人的視野，打破既有界線與意識形態，邀請當代藝術家探索亞洲政治、歷史、經濟、人文、科技議題，並重新解讀，也開啟更多想像與討論。

▲▼2019亞洲藝術雙年展／中國大陸的藝術家劉窗作品《比特幣礦和少數民族田野錄音》（圖／2019亞洲藝術雙年展）
▲劉窗作品《比特幣礦和少數民族田野錄音》拍攝地點就「贊米亞」(Zomia)的山區。（圖／藝術家和天線空間）

其中來自中國大陸的藝術家劉窗帶來三頻道錄像作品《比特幣礦和少數民族田野錄音》，拍攝地點就「贊米亞」(Zomia)的山區，這裡是最多比特幣和礦場聚集的地區，但這個區域長期以來一直被污名化，被認為是充滿逃犯、龍蛇雜處的地方，也不被周邊國家所接受。

而來自泰國的雙人藝術團隊JIANDYIN提到，贊米亞距離泰國並不遠，從清邁一天就能抵達，這裡很多人有兩本身分證，同時有泰國國籍且很有錢。2位藝術家帶來高畫質黑白無聲錄像作品《磨擦流動：魔幻之山計畫》，關注民族國家和贊米亞地區邊界地帶中，根植於對抗相對運動或磨擦產生的現象，探討地區歷史、社會政治、經濟文化狀態，和這之間的關聯。

▲▼ 2019亞洲藝術雙年展／ (泰國/美國藝術組合)寇拉克里．阿讓諾度才& 亞歷克斯．格沃伊奇&男孩子，〈在一個滿是怪人的房間裡沒有歷史 5〉，2018年，三頻道錄像、裝置，30分44秒，尺寸依場地而異。（圖／作品提供：藝術家與 C LE A R I N G 紐約/ 布魯塞爾、Carlos / Ishikawa 倫敦及曼谷城市城市畫廊 Courtesy of the artist and C L E A R I N G New York, Brussels_©Roberto Marossi）
▲ 泰國、美國藝術組合，寇拉克里．阿讓諾度才和亞歷克斯．格沃伊奇作品《在一個滿是怪人的房間裡沒有歷史5》。

另外同樣來自泰國的寇拉克里・阿讓諾度才，和德國籍的鐵木爾．斯琴都是近年極受國際矚目的新銳藝術家。

今年才在「威尼斯雙年展」主題館展出的阿讓諾度才，身兼視覺藝術家、導演、說書人，擅長以錄像和行為藝術等多元的手法，訴說交織於文化移植與融合的故事。此次展出他與美國藝術家亞歷克斯．格沃伊奇的最新共同創作，取材自泰國12名孩童與足球教練，受困洞窟中被拯救的事件，反映泰國傳統思維、自然環境、科技發展、政治與文化之間的關係。

▲▼ 2019亞洲藝術雙年展／ (德國藝術家) 鐵木爾．斯琴，〈東，南，西，北〉，2018年，綜合媒材裝置(雕塑、燈箱、虛擬現實影像) 。尺寸依場地而異。作品提供：藝術家與魔金石空間。
▲鐵木爾．斯琴作品《東，南，西，北》（圖／藝術家與魔金石空間）

鐵木爾．斯琴曾參展2016「柏林雙年展」，德國和蒙古混血加上多元的成長環境，塑造出他對自然和文化之間關係的獨特的感知能力，作品常透過科技來審視人類歷史和自然世界的基礎，反思人類獨尊的位置。

▲▼2019亞洲藝術雙年展／(新加坡藝術家)林育榮，〈海況六〉，2015，單頻道錄像，8分58秒。作品提供：藝術家。
▲新加坡藝術家林育榮作品《海況六》。

藝術家林育榮曾代表新加坡參加威尼斯雙年展的《海況》計畫，運用攝影、影片、錄像等媒材，探索海洋環境及歷史，檢視民族國家的政治生態及生物物理輪廓，此作品曾在新加坡、法國、荷蘭等國的知名藝術機構展出，也曾受邀至上海、大阪、雪梨、冰島、愛爾蘭等地的雙年展及日本愛知三年展展出。

▲▼ 2019亞洲藝術雙年展／(韓國藝術家)李禹煥，〈關係項〉，2007/2019，鐵、石頭，180x274x69 cm、73x73x72cm。作品提供：東京SCAI THE BATHHOUSE。參考作品照片由Keizo Koku提供。
▲韓國藝術家李禹煥作品《關係項》（圖／參考作品，Keizo Koku提供）

知名的韓國藝術家李禹煥，是日本當代藝術運動「物派」（Mono-ha）的建構者與代表性人物，重視還原物質的原始面貌及作品的空間，作品富含東方哲學意涵，策展人刻意將此次所展出的3件李禹煥作品放置於不同展區，嘗試在當代概念與傳統哲學之間，提供更多可思考的觀展線索。

策展人何子彥表示，希望現有作品能打開新的觀看脈絡，並激發出更多共鳴；此外，這屆的委託新作有9組件，是有史以來亞雙展委託的最高數量。他和另一位策展人許家維都堅信，「雙年展主要的功能不只是在展示作品，更要和藝術家們一起探索未知的世界。」

委託作品緊扣策展主題，當中不乏涉及繁複技術及深度的研究計畫。例如臺灣藝術家江凱群在作品《豐田玉庭園》中用化學技術製造玉石，以基礎的閃玉結構方程式，作為從個人經驗到閃玉的顧盼。

▲▼2019亞洲藝術雙年展／(臺灣藝術家)王虹凱，〈這不是國境音樂〉(工作坊現場紀錄)，2019。工作坊、多媒體裝置，尺寸依場地而異。作品提供：藝術家。
▲臺灣藝術家王虹凱《這不是國境音樂》工作坊現場紀錄。

臺灣藝術家王虹凱持續以「聲音」做為概念性手段，探究社會關係，作品《這不是國境音樂》追溯臺裔作曲家江文也的音樂軌跡，透過一系列的展前工作坊，企圖帶領觀者穿越地質、災害、身體、社會、歷史等面向，搜索1935年台中大地震發生前後的觀測資料與口傳記憶等，以及殖民政府引進的現代地震測報和統治技術。

▲▼2019亞洲藝術雙年展／ (臺灣藝術家)丁昶文，〈處女地〉，2019年，強化玻璃地板、紫外線燈管、霓虹燈管、金雞納樹原材、奎寧水、樹根、多頻道錄像，尺寸依場地而異。作品提供：藝術家。
▲藝術家丁昶文的裝置作品《處女地》。

藝術家丁昶文的裝置作品《處女地》，源自殖民者運用殖民地風土和生態資源，開發疾病解藥「奎寧」的歷史，奎寧的功效也為殖民者提供了深入熱帶叢林和島嶼的新機會，成為另一種鞏固帝國的武器。作品以舞台、錄像和聲音等多樣元素，讓身歷其境的觀看歷史成為可能。

▲▼ 2019亞洲藝術雙年展／田村友一郎 Yuichiro Tamura_Milky Bay（圖／2019亞洲藝術雙年展）
▲ 2019亞洲藝術雙年展，田村友一郎作品《背叛的海》（圖／田村友一郎、Yuka Tsuruno畫廊）

策展人許家維說明，近年「人類世」此一地質年代的界定，讓人們開始反思人類中心主義，表現在當代藝術中有三種主要趨勢：一是重回部落般的前現代社會，用以批判現代性；二是以生態角度談論人如何與環境共存；三是更深入去探索技術、哲學、科技等，來理解工業革命以來的失控狀態。

這些也是他與何子彥長期關注與觀察的議題，兩人的「藝術家－策展人」身分，為展覽帶來全觀的角度，試圖呈現上述三種趨勢的可連結性與疊合狀態，為此，本次獲邀參展的作品，無論從其作品本身，或與其他創作者的作品之間，均能窺見對此概念的串連和呼應。

亞洲藝術雙年展將於國立臺灣美術館，自10月5日展至2020年2月9日，展覽期間將辦理多項活動及論壇，詳細資訊請上國立臺灣美術館亞洲藝術雙年展網站查詢。

2019亞洲藝術雙年展
展期：2019年10月5日～2020年2月9日
地點：國立臺灣美術館
地址：台中市西區五權西路一段2號
時間：9:00-17:00（週一休館）
FB：亞洲藝術雙年展 Asian Art Biennial

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