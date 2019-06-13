獨／台南大樓套房發現獨居老人成枯骨　住戶：半年沒看過他了！

▲有網友玩「探險」時，在台南市中西區一棟大樓內，發現有一具枯骨，網友馬上向警方報案，網友積極配合檢警偵辦。（圖／61靈異冒險團提供，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文指出組成探險團，前往台南市中西區一棟癈棄大樓探險，結果在大樓內一間房間的地上發現一具枯骨，網友馬上向警方報案，台南市警方表示，確實有接獲民眾報案，也派員查處，死者是獨居老人，已報請檢察官相驗，調查處理中。

有網友6月13日凌晨0時左右在臉書社群PO文指出，他們組成探險隊，前往台南市中西區一棟癈棄大樓探險，結果在大樓內一間房間的地上發現一具枯骨，網友馬上向警方報案。網友說報案後，警方鑑識人員有到現場調查蒐證，並要求他們離去。

據台南市警方表示，12日深夜11時多，確實有接獲民眾報案，也派員查處，死者是獨居老人，已報請檢察官相驗，調查處理中，基於偵查不公開，案情不說明。

據了解，該名獨居老人年約70多歲，居住在該棟被列為危樓的大樓5樓，該處大樓多為套房式房間，絕大多數的住戶早已搬走，只剩下少數幾戶，死者即是獨居在該處的老人。

死者陳屍在房間的地上，遺體只剩下骨骸，惟全身骨骸完整，無明顯破壞或損傷，內雖很凌亂，尚無可疑外力介入跡象，惟警方查訪其他住戶的獨居老人，老人們說已超過半年沒看死者出來了。

該棟被列為危樓的大樓，外觀看起來像廢棄大樓，常有年青人前往進行「鬼屋」探險，沒想到這次網友組成的「探險團」意外發現該名獨居老人死亡。網友也在臉書PO文表示「阿北安心上路就好，此事到此就好，影片擔心有心人士上傳所以刪除，感謝關心」。網友後續PO文指出「已配合完成偵訊筆錄，將再配合檢察官偵辦，感謝關心」。

全案目前由檢警調查處理中。