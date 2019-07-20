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Po文怒斥「機艙拿行李」沒男人幫忙！女主播劉欣遭批「道德綁架」...微博急刪文

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▲▼中美女主播辯論，劉欣，雷根。（圖／東方IC）

▲中美女主播因貿易議題隔空互嗆。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

中國國際電視台（CGTN）主播劉欣，因與美國福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan））進行「論戰」而名聲大開。但她近日被網友怒批「道德綁架」，事情起源則是她在微博發文，稱自己下飛機時「用力取下行李箱」，身邊健康的正常男士沒有來幫忙，更怒斥「沒有愛心的人是醜陋的，不管多有錢」。目前，相關貼文已被刪除。

劉欣近日在微博發文，稱飛機降落後，拿行李時身邊的男人沒有伸出援手，「我前面的男士伸出援手來，我以為他要幫我，後來才發現他是用手虛掩著，萬一我的箱子砸到他。還好我的胳膊很有勁，讓我說什麼好呢。」

她隨後再po文說，「必須說，上飛機的時候，乘務員和我身邊的一個小夥子幫我搭了一把手，不過下飛機時的那個場景真是不像樣子。如果我的兒子和我出門，看到旁邊有女士這樣舉重而兒子不伸手相助的話，我一定要教育他！沒有愛心的人是醜陋的，不管多有錢。」

▲▼ 劉欣微博 。（圖／翻攝自微博）

▲相關貼文已被刪除  。（圖／翻攝自微博）

貼文在微博掀起熱議，目前則已被刪除。曾任安徽蕪湖政協常委的周蓬安19日對此發表評論，「這個要求有點高。我感覺應該是先求助，求助後沒人理，你再來指責」、「我這是告訴更多的女士，你該怎樣做？你需要，難道不該先說一聲？很多男士幫女生時有顧慮，生怕被看作獻殷勤甚至……」。

▲▼ 劉欣,中美女主播 。（圖／翻攝自央視）

▲劉欣曾獲國際英語演講冠軍，還會說中、英、法、德、土耳其5國語言 。（圖／翻攝自央視）

周蓬安的微博成了網友的戰場。不少人批評劉欣說，「當自己是根蔥了」、「什麼資格有什麼權力對陌生人提這些要求？是無知還是無恥？她以為她是誰？每個人都要幫助她？」、「不能要求每個人都是紳士」、「沒有人有義務幫你一個正常人，除非你開口求助。少在那裡用愛心之名，道德綁架」。

但也有人認為，「這不是道德綁架，你看到別人有需要幫助難道不去幫他嗎」、「這清一色的評論更是讓人明白祖國的素質人文教育真的任重而道遠」、「助人為樂成為社會常見的現象難道不好？」。

▼ 評論內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 微博評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 微博評論。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：劉欣,CGTN,辯論戰,女主播,拿行李

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