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相約再尬一輪！雷根發邀請函「準備好了嗎」...劉欣：下週聯繫

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▲女主播。（合成圖／翻攝自Twitter、微博、路透社）

▲中美女主播辯論在微博吸引超過1.5億瀏覽。（合成圖／翻攝自Twitter、微博、路透社）

大陸中心／綜合報導

早前進行的中美女主播「LIVE貿易辯論」掀起超高熱議，第二輪對話也有望近期登場。台灣時間7日上午，福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）推特發文稱，「嗨，劉欣，你準備好參加第二輪（辯論）了嗎」，CGTN主播劉欣則於今（8）淩晨回復表示，「我們這邊正在過端午節。下週我將盡快聯繫你。」

雷根於當地時間6日晚上，在推特轉發了劉欣5月30日「感謝Trish在節目中接待我」的貼文，並表示，「嗨，劉欣，你準備好參加第二輪（對話）了嗎？我很期待並將繼續聽取關於中國貿易的各方意見，我支持有思想、彼此尊重的討論，劉欣也是！」

▲▼中美女主播辯論，劉欣，雷根。（圖／東方IC）

▲兩人辯論畫面。（圖／東方IC）

劉欣與雷根於台灣時間5月30日上午8時進行「LIVE對話」，交流了貿易、知識產權、關稅等話題，歷時約16分鐘。與「約辯」過程中的火藥味不同，雙方在對話時都展現了冷靜、溫和的態度。

劉欣在辯論結束後表示，美國民眾對中國民眾有很多誤解、氣惱甚至遷怒，他們自己的生活出現了一些問題，覺得中國是問題所在。

她指出，「在這種情況下，我怎麼能夠幫他們打消哪怕一點點對中國的這種（負面）情緒，我只有讓他們感受到我是完完全全坦誠的，去和他們談談我心裡的想法，告訴他們，情況不是那樣的，中美之間如果有問題我們可以解決，但中國絕對不是有意要去『佔美國的便宜』。」

▼ 劉欣推特內容。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 劉欣雷根推特。（圖／翻攝自推特）

▼ 雷根推特內容。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 劉欣雷根推特。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字：中美女主播,貿易戰,劉欣,雷根,CGTN,福斯

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