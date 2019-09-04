快訊／國旅補助第二波推「夜市200元抵用券」　擬9/16上路

▲第二波國旅補助將會推出200元夜市抵用券！（圖／記者黃克翔攝）



生活中心／綜合報導

交通部1日剛推出的第一波國旅補助，5日將在行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫—各部會第二波加碼方案」，各部會共推出11類優惠，如經濟部提供夜市抵用券新台幣200元、故宮兩人同行一人免費等，共投入10億餘元，研擬在9月16日上路，藉此促進民眾到各地旅遊消費，客委會也推出的電子禮券，期盼能夠刺激伴手禮買氣。

行政院長蘇貞昌指示各部會，加碼推出第二波國旅補助。據了解，第二波旅遊獎勵方案各部會共推出11大類優惠，包含經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部等都提出方案，合計第二波獎勵計畫共10億餘元，9月16日起實施至12月31日止。

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行政院發言人Kolas表示，這11大類優惠由各部會推出，如經濟部補助自由行旅客，每房發給200元夜市抵用券；客委會推出600元電子禮券，可在70個客家文化重點發展區的餐廳消費或購買伴手禮；若自由行旅客在原民會認證的ayoi店家消費，並使用Taiwan Pay付費，可獲得500元電子折計券；故宮兩人同行一人免費、65歲以上長者免費參觀等。

交通部日前因應大陸緊縮陸客來台，已祭出新台幣36億的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助四大方案，包括自由行週日至週五住宿，每房獎助1000元等，已於1日上路。