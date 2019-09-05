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Kitty列車折扣、搭高鐵送住宿　秋冬遊12大「交通省錢優惠」一次看

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▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲秋冬遊補助加碼，Hello Kitty環島之星彩繪列車新增優惠折扣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部9月1日起推出「擴大秋冬旅遊國民旅遊獎勵計畫」，第二波加碼方案出爐！在交通優惠部分也有11項優惠方案，台鐵新增花東莒光號列車7折、Kitty繽紛列車套裝行程優惠等方案，高鐵也祭出「搭高鐵、送住宿」、「飯店聯票秋冬遊75折」等專案，要讓民眾出遊再多省點荷包。

1.台鐵TR-PASS一般版3日券及四人同行3日券66折優惠
一般版3日券全票原價為新台幣1,800元，優惠價為1,200元；優待票原價為新台幣900元，優惠價為600元；四人同行版3日券原價為新台幣4,200元，優惠價為2,800元。
※優惠價格以「購票日」為準。
●TR-PASS優惠票價不接受預購，旅客僅得於108年9月1日至12月31日臨櫃購買，方可享有本次優惠。
●TR-PASS一經售出未使用退票者，仍酌收31元手續費。

請繼續往下閱讀...

▲▼ ▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝） ettoday logo

▲花東線莒光號列車，21列次有提供80公里以上7折優惠。（圖／記者季相儒攝）

2.台鐵花東線莒光號列車21列次80公里以上7折優惠
●適用本方案車次：
北迴線：
1.下行：602、640 (642)、624、560、562、554等班次。
2.上行：605、561、653、633、611等班次。

南迴線：
1.下行：701(711)、751、707、709、713等班次。
2.上行：702、704、754(706)、710、708 (758)等班次。

●適用票種：
1.僅本方案21列次「全票」及「孩童票」適用。
2.團體票、觀光列車自由行車廂及團體列車不適用。

●優惠期間：
108年9月1日至12月31日止。
惟以下連續假期期間不得享受本優惠：中秋假期（108年9月12日至9月16日）、國慶假期（108年10月9日至10月14日）

▲▼Hello Kitty環島之星彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲環島之星Hello Kitty繽紛列車10條旅遊套裝，每人優惠500元。（圖／記者賴文萱攝）

3.台鐵觀光列車優惠措施：
環島之星Hello Kitty繽紛列車10條旅遊套裝，每人優惠500元；台鐵局兩天一夜郵輪式列車行程共計9趟，每人優惠500元。

4.高鐵假期「搭高鐵、送住宿」專案：
以台北出發搭乘對號車廂來回並入住高雄飯店+住宿一晚（含早餐）為例，只要2980元。

5.高鐵假期「搭商務、送五星」專案：
以台北出發搭乘商務車廂來回並入住高雄飯店+一晚住宿（含早餐）為例，只要4880元。

6.高鐵假期「ITF旅展-假日不加價」專案：
購買指定高鐵假期車票+住宿行程，假日入住同享平日價。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵假期有一系列專案優惠，包含買高鐵送住宿、秋冬遊飯店聯票75折等。（圖／記者李毓康攝）

7.高鐵假期「豐富行／輕鬆遊買一送千」專案：
購買高鐵假期豐富行／輕鬆遊產品（共40條），可獲得千元抵用券一張，可於下次抵用豐富行／輕鬆遊。

8.高鐵假期「野餐趣」專案：
購買指定高鐵假期車票+住宿行程，依人數加贈野餐盒、PIZZA、飲料等。

9.交通聯票「北北基+台南+高雄好玩卡」專案：9月17日起
購買指定好玩卡+高鐵交通聯票，高鐵車票享7折優惠。

10.租車優惠「高鐵假期ITF線上旅展-搭高鐵送租車」專案：10月16日起
不分平假日購買制定高鐵假期車票+租車行程，以台北出發左營高鐵來回車票+租車30小時為例，只要2980元。

11.飯店聯票「秋冬遊75折」專案：10月1日起
凡旅客直接於指定合作飯店官網訂房，享加購不限區間、日期之高鐵車票75折。

▲▼台灣好行壯圍沙丘線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲39條台灣好行路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

12.公路總局使用電子票證搭乘「台灣好行」優惠
39條台灣好行路線，提供使用電子票證搭乘半價優惠（原享法定優惠半價乘客仍維持半價）

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