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快訊／澳門新特首確定！　國務院任命：賀一誠為第五任行政長官

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▲賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

▲第五任澳門特首賀一誠。（圖／翻攝自《中新社》）

記者林彥臣／綜合報導

大陸國務院總理李克強於9月4日主持召開國務院第三次全體會議，決定任命賀一誠為澳門特別行政區第五任行政長官，於2019年12月20日就職。

根據《新華社》報導，李克強在會議上指出，澳門特別行政區第五任行政長官選舉是依法進行的，完全符合澳門特別行政區基本法和有關法律的規定，體現了公開、公平、公正的原則，賀一誠先生高票當選，反映了澳門社會各界對賀一誠先生的廣泛認同和支持。

賀一誠1957年6月生於澳門，曾任澳門特別行政區行政會委員、澳門中華總商會副會長等職，他於2013年10月，當選澳門特別行政區立法會主席，並於2017年10月連任，同時他也是第九至十三屆大陸全國人大代表、大陸全國人大常委會委員。

澳門特別行政區第5任行政長官選舉，於8月25日在澳門東亞運動會體育館舉行，賀一誠是唯一的候選人，最後選舉結果為392票同意、7票空白票、1票廢票，以98%的得票率順利當選，他的參選政綱圍繞「穩固成功態勢，穩續和諧大局」的主軸，其施政構想包括「提升公共治理水平」、「推動經濟多元發展」、「優化民生建設成效」、「加大人才培養力度」和「打造文化合作基地」。

▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門回歸至今已產生4任特首。（圖／CFP）

自1999回歸大陸以來，澳門特區共產生4任行政長官，澳門特區行政長官由年滿40周歲，在澳門通常居住連續滿20年的澳門特別行政區永久性居民中的中國公民擔任，由一個具有廣泛代表性、由4個界別共400名委員組成的行政長官選舉委員會選出，由中央人民政府任命，任期5年，可連任一次。
 

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