香港「傷痕修復者」快閃社區清潔　歐陽鳳盈：一連串抗爭亂夠了

▲香港反送中示威活動持續進行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳宛霖／綜合報導

「反送中」示威活動風波不斷，香港青年歐陽鳳盈和她的好友發起「青年快閃•社區清潔」行動，清理示威者留下的垃圾和污損牆面。歐陽鳳盈表示，在6月份看到很多示威者遊行後，造成街巷髒亂，因此和好友發起清潔活動，看到「黑警」的標語感到相當痛心，示威者應思考所做的事情是否正確，一連串的抗爭「已經亂夠了」。

歐陽鳳盈在臉書上表示，自己是土生土長的香港人，「8月31日夜裡到9月1日凌晨，香港很多地方籠罩在暴力的陰影裡。天亮以後，我和朋友們走上街頭，我們今天想清理的，不光是暴亂後留在香港街頭的破壞痕跡，更是大家心裡的傷痕。如果他們（示威者）給香港帶來的是暴力、是到處噴塗的黑色標語，那我們希望喚醒的，是香港精神裡的愛和包容。」她表示，希望示威者讓香港社會恢復安寧，「發自良心希望多一些年輕人一起修復被破壞的社區，用愛去停止怨恨，停止暴力。」

▲歐陽鳳盈清理示威者留下的垃圾和污損牆面。（圖／翻攝自歐陽鳳盈的臉書）

歐陽鳳盈表示，我和我身邊的朋友們普遍都覺得，暴力行為是不該出現的，理智的人都明白需要給政府時間解決問題，香港是大家的，但現在有人為了滿足自己的訴求，把所有人捲入，年輕人整天說沒得選擇，但其實社會給了很多包容了。

發起人之一的高松傑表示，目前社會氣氛低迷，一連串的暴力示威重創香港經濟、拖累百業，甚至嚴重撕裂人與人之間的關係，「大家也是中國人、香港人、一家人，為何要拼個不死不休？理想再偉大，但要犧牲全港市民是否值得別人尊敬和支持？」

高松傑指出，「究竟是分出勝負重要，還是和家人朋友一同有飯吃重要？」目前最需要的不是勇武，不是和理非，而是在社區重新建立愛，希望透過快閃社區清潔，把社區「用愛心重建、用愛停止怨恨、用愛停止暴力」。

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