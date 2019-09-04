　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

里集會所、社區活動中心　桃園10月起統稱：市民活動中心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲里集會所、社區活動中心，桃園10月起統稱：市民活動中心

▲桃園市里集會所、社區活動中心，自10月起統稱：市民活動中心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市各里集會所、社區活動中心都是同一地點，但名稱因主管單位不同，有所不同，市府將統一名稱為「市民活動中心」，自今年10月起實施，並規劃未來引進電子網路租借系統，讓活動中心使用資訊更公開，簡化申請程序，便利市民申請使用，提高市民使用率。▲里集會所、社區活動中心，桃園10月起統稱：市民活動中心

▲民政局長湯蕙禎表示，統一名稱為市民活動中心，可以明確傳遞以市民為主體的訊息。（圖／市府提供）

副市長游建華4日於市政會議中，聽取民政局「桃園市里集會所與社區活動中心整合規劃與推動概況」專題報告後表示，民政局主管的里集會所及社會局主管的社區活動中心，皆為市府辦理活動及設置關懷據點的重要場所，針對名稱各異容易造成混淆，以及區公所人力不足，委託里辦公處或社區發展協會代管場地所衍生租借困難等問題，市府將統一名稱為市民活動中心。

民政局長湯蕙禎表示，將里集會所及社區活動中心統一名稱為市民活動中心，可以明確傳遞市民活動中心是以市民為主體的訊息，除里辦公處或社區發展協會外，並提供所有市民共同使用。

而自2017年起新落成之里集會所（里活動中心）已統一名稱為桃園市OO區OO市民活動中心；為節省公帑及尊重原興建者，里集會所、社區活動中心原本的題字落款，將在整修立面時才會更新，整修前則統一於門口繫掛桃園市OO區OO市民活動中心金屬銜牌。▲里集會所、社區活動中心，桃園10月起統稱：市民活動中心

▲市民活動中心是市民連絡情誼的重要所在。（圖／市府提供）

湯蕙禎指出，資訊科技局開發「電子網路租借系統」將租借使用訊息透明化，簡化申請程序，將可解決各區公所場地管理人力不足問題，並可在網路上公開租借時段、交通方式及場地等訊息，方便外界了解相關資訊，達到開放外界申請目的；目前規劃將分為二階段上線開放市民租借預約申請，各區公所也已完成活動中心基本資料登錄，第一階段將會先行開放網路租借建物結構安全，且代管人同意配合的市民活動中心，其他活動中心逐一檢討後再上線。

ET快訊
高雄女到牧場打工「跌入攪拌機」！刀刃攪切慘死　救6hrs取出
美艷人妻當街慘遭「割喉放血」　陸6歲女兒目睹狂抖：沒媽媽了
剛上班第2天！菜鳥店員心急「105元地瓜餅」變950萬　結局
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雷達測速器快狠準！台九南迴段抓違規　受罰民眾：三眼提款機

失業又遭情傷「人生崩潰」！男鎖門燒炭自殺　警急大吼破門

新北中秋節勞軍　民政局至淡水「虎嘯部隊」送禮感謝

里集會所、社區活動中心　桃園10月起統稱：市民活動中心

2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

2019異起百業為反毒而跑　歡迎大家共襄盛舉

桃園青埔新地標　桃園會展中心國際展覽會議重要建築

台南玉井清山路檢　深夜固守楠西隧道嚴防不法

「拔管案」申誡學界嘩然 高思博：政治干擾教育民主難升級

桃園會展中心統包工程招標　鄭文燦：2019完成廠商遴選簽約

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

雷達測速器快狠準！台九南迴段抓違規　受罰民眾：三眼提款機

失業又遭情傷「人生崩潰」！男鎖門燒炭自殺　警急大吼破門

新北中秋節勞軍　民政局至淡水「虎嘯部隊」送禮感謝

里集會所、社區活動中心　桃園10月起統稱：市民活動中心

2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

2019異起百業為反毒而跑　歡迎大家共襄盛舉

桃園青埔新地標　桃園會展中心國際展覽會議重要建築

台南玉井清山路檢　深夜固守楠西隧道嚴防不法

「拔管案」申誡學界嘩然 高思博：政治干擾教育民主難升級

桃園會展中心統包工程招標　鄭文燦：2019完成廠商遴選簽約

日職／王柏融代打三振連9打數無安打　火腿遭再見轟8連敗

孫其君剛認「想和郭雪芙穩定」　秒被直擊小倆口逛賣場！

多住一晚99元！台南台糖長榮酒店秋冬再加碼　每人每晚600有找

脫歐亂局「21議員倒戈」　強森豪賭：10月15日提前舉行大選

腦中風後「急性後期照護病房」　5個月後…他登頂火炎山

基隆市警察局推動「護老專案」　關懷保護高齡者用路安全

雷達測速器快狠準！台九南迴段抓違規　受罰民眾：三眼提款機

不斷更新／王威晨首轟出爐！　兄弟追到8比11桃猿

「館長」金材昱來了！TIFFANY金項鍊戴手上　抵台微微笑

日職／陽岱鋼代打敲2安　巨人還是輸中日吞4連敗

地方熱門新聞

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5..

屏東監理站競標新車牌　底價30..

育幼院院長退休後種沙梨　未來將..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

前立委陳淑慧出任嘉義市副市長

牛肉麵店進駐頭份　弱勢團體免費..

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越..

色男硬上老情人　地院法官判2年

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

胖獼猴在海口逛大街　找水濂洞？

即／高市國小流感群聚　69新生..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

更多熱門

相關新聞

桃市府新任社會局長鄭貴華　宣誓就職

替小英總統力拚連任，桃園市政府社會局長王安邦辭職，全力投入輔選陣營，其職缺由參事兼新住民聯合服務中心執行長鄭貴華接任。市長鄭文燦4日於市政會議主持新任社會局長宣誓典禮，期勉鄭貴華帶領社會局團隊，共同推動社會福利政策，打造桃園幸福城市。

今夏最強轟趴！青埔超嗨

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

Gogoro中油生變38站9月底停用

「超級瑪利歐」現身桃園運動村

關鍵字：

桃園統一名稱市民活動中心網路租借

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

好市多中和店將實施新政策　網推爆

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面