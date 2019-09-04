▲里集會所、社區活動中心，桃園10月起統稱：市民活動中心

▲桃園市里集會所、社區活動中心，自10月起統稱：市民活動中心。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市各里集會所、社區活動中心都是同一地點，但名稱因主管單位不同，有所不同，市府將統一名稱為「市民活動中心」，自今年10月起實施，並規劃未來引進電子網路租借系統，讓活動中心使用資訊更公開，簡化申請程序，便利市民申請使用，提高市民使用率。

▲民政局長湯蕙禎表示，統一名稱為市民活動中心，可以明確傳遞以市民為主體的訊息。（圖／市府提供）



副市長游建華4日於市政會議中，聽取民政局「桃園市里集會所與社區活動中心整合規劃與推動概況」專題報告後表示，民政局主管的里集會所及社會局主管的社區活動中心，皆為市府辦理活動及設置關懷據點的重要場所，針對名稱各異容易造成混淆，以及區公所人力不足，委託里辦公處或社區發展協會代管場地所衍生租借困難等問題，市府將統一名稱為市民活動中心。

民政局長湯蕙禎表示，將里集會所及社區活動中心統一名稱為市民活動中心，可以明確傳遞市民活動中心是以市民為主體的訊息，除里辦公處或社區發展協會外，並提供所有市民共同使用。

而自2017年起新落成之里集會所（里活動中心）已統一名稱為桃園市OO區OO市民活動中心；為節省公帑及尊重原興建者，里集會所、社區活動中心原本的題字落款，將在整修立面時才會更新，整修前則統一於門口繫掛桃園市OO區OO市民活動中心金屬銜牌。

▲市民活動中心是市民連絡情誼的重要所在。（圖／市府提供）

湯蕙禎指出，資訊科技局開發「電子網路租借系統」將租借使用訊息透明化，簡化申請程序，將可解決各區公所場地管理人力不足問題，並可在網路上公開租借時段、交通方式及場地等訊息，方便外界了解相關資訊，達到開放外界申請目的；目前規劃將分為二階段上線開放市民租借預約申請，各區公所也已完成活動中心基本資料登錄，第一階段將會先行開放網路租借建物結構安全，且代管人同意配合的市民活動中心，其他活動中心逐一檢討後再上線。