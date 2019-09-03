桃園女大生包廂內喊「想要」！處男「確認3次」勇敢去愛…下場超慘

▲楊男帶著酒醉的小美到KTV休息。（示意圖／取自pakutaso）



記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名19歲楊姓男大生與女大生小美（化名）吃宵夜喝酒，見對方酒醉後扶至KTV包廂休息並發生關係，但小美事後控告楊男性侵。檢方聽完指控及辯詞後，予以楊男不起訴處分。

檢方表示，楊男2018年10月17日晚間與小美一同出遊，兩人邊吃消夜邊喝酒，見對方不勝酒力，楊立刻將她送往附近的KTV休息；期間，小美吐了滿地，楊男還幫忙清理。

小美指控，楊男利用她酒醉無法抵抗的情況性侵得逞，並附上醫院的驗傷單佐證。對此，楊男辯稱，他當下有問小美要不要回宿舍，但對方卻不斷拒絕說「不想」，才會到KTV包廂稍作休息。

▲楊男再三確認過小美的意願，最後還是被告。（示意圖／記者許力方攝）



楊男說，他本擔心小美只有一人又喝醉，還拍下酒醉的模樣傳給對方室友，希望能多個人過來照應，卻沒得到回覆；直到凌晨2時小美醒來，直接抱住他不斷地說「想要」，他經過再三確認，才在得到同意「嗯」的情況下發生性關係，隔天早上還陪同對方走回學校。

檢方調閱監視器畫面發現，楊男與小美走回學校的途中動作親暱，並發現楊男事後在line的對話中提到「平分包廂費」，小美則回「我的部分，用我的美色付給你了」、「處男，你也加油」。

最後，檢方認定小美沒有其他的積極證據佐證，無法單憑自述證明楊男有性侵的事實，3日偵結予以不起訴處分。