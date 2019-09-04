2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

▲桃市府新任社會局長鄭貴華宣誓就職。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

替小英總統力拚連任，桃園市政府社會局長王安邦辭職，全力投入輔選陣營，其職缺由參事兼新住民聯合服務中心執行長鄭貴華接任。市長鄭文燦4日於市政會議主持新任社會局長宣誓典禮，期勉鄭貴華帶領社會局團隊，共同推動社會福利政策，打造桃園幸福城市。

鄭文燦表示，新任社會局長鄭貴華是東海大學社工系碩士，歷任省立台北育幼院、高雄育幼院、省政府社會處、國立成功大學醫學院附設醫院、內政部，於2011年3月經市府借重調任社會局主任秘書、副局長等職務，在中央及地方機關不同社政單位資歷豐富完整。

鄭文燦說，市府積極推動社會福利，關懷照顧弱勢族群，讓社會福利具有可及、創新、前瞻等特質，也須衡量政策價值及預算規模，將每筆預算花在刀口上，為市民朋友謀求最大福祉。

而推動社會福利有時是長期累積的過程，無法立即看見成效卻影響深遠，例如市府4年多來積極推動育兒津貼，得到中央政府認同跟進，現已成為全國一致推行的政策，對於解決少子化問題有很大的幫助。此外，市府推動兒少教育專戶，這是中低收入家庭脫貧計畫之一，透過政府每月相對提撥補助最高1,250元，每年最多1萬5,000元，幫助兒少累積教育基金，這些都是值得推動與持續精進的社會福利政策。