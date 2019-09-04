民進黨徵召「100分女孩」、聯合國外交官謝佩芬　出戰林奕華

▲民進黨2020立委徵召「100分女孩」謝佩芬。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

民進黨4日中執會敲定由前聯合國外交官謝佩芬出征台北市第六選區（大安），對決國民黨現任立委林奕華。黨秘書長羅文嘉在下午記者會上，以「100分女孩」來形容她，她則表示，將運用在台灣、美國的求學經歷，為大安建構讓學生開心學習、讓老師開心教學，家長放心且有信心的教育環境。

羅文嘉在記者會上簡單介紹謝佩芬時，用「100分女孩」來形容她，因為她在求學階段，考取台大法律系後，在台大期間也修政治學系學位，輔系外交系，畢業時拿了兩個學士學位、一個輔系學位，後來律師、司法官特考雙雙過關。

羅文嘉說，謝佩芬在美國哈佛大學後，進入聯合國工作，擔任友邦吐瓦魯的外交官三年時間，後來在甘迺迪學院又拿了一個碩士，「她笑說，回到台灣後，最常被問怎麼考哈佛、考台灣律師，而且還是哈佛的台灣同學會會長。」

謝佩芬站上講台時，先說大家一定很納悶謝佩芬是誰，不是政治世家、不曾加入任何政黨，也沒有任何派系，但在關鍵時刻她必須為台灣挺身而出的台灣人，是新一代、服務世代的一員。

謝佩芬表示，她親眼看到世界上每一個國家，不論美國、日本，還是吐瓦魯這樣微型國家，都可以平起平坐，共商世界大事，但聯合國卻獨獨看不到一個國家，就是她心之所繫的台灣，「因此，我下定決心貢獻我的一己之力，讓世界看見台灣」。

謝佩芬說，將會運用在台灣和美國豐富的求學經歷，為大安建構一個讓學生開心學習、讓老師開心教學、並且讓家長放心、有信心的教育環境，並運用長期的國際交流經驗，挖掘、保存、推廣大安的在地特色，向全台灣和全世界展現。