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林育葦遠征南美足球　林智堅邀任「足球推廣大使」

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▲新竹市長林智堅與新竹市推廣大使林育葦合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與新竹市推廣大使林育葦合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺 ／新竹報導

來自新竹市的台灣囡仔林育葦，是台灣在巴拉圭職業足球出賽的第一人，新竹市長林智堅今(4)日與林育葦會面交流竹市足球發展，並邀請林育葦擔任「新竹市足球推廣大使」，林育葦也對新竹市的足球軟硬體環境提出多項建言，林智堅現場即宣示啟動「新竹市足球推廣計畫」，要讓足球運動向下扎根，將建置三級足球發展環境，提升竹市公共與校園足球硬體設施，軟硬兼施之外，更委請足球大使林育葦介紹足球專家，盼能廣納足球專業建議，做推廣新竹市足球運動的最強後盾。

林育葦把握這次會面交流的機會，向林智堅提出新竹市近年的基層足球發展、對場地的建議、及推廣足球運動的大方向等等專業意見，林智堅仔細聆聽外，現場責成教育處未來在足球推廣計畫上要廣納專家及球員教練的心聲，共同協助新竹市足球運動向下扎根。

林智堅現場宣示「新竹市足球推廣計畫」，目標要讓足球運動向下紮根，首先，軟體上要建全三級足球發展環境，透過推廣國中小成立足球校隊及社團，以及建立選手培訓制度，讓竹市國中小校園能成為基層足球的推廣發展基地。

硬體方面，林智堅強調，將針對南寮運動公園足球場進行場地升級，成為未來竹市舉辦各級足球比賽的核心場地，新竹市政府更要投入經費改善各級學校足球相關運動設施；也力邀林育葦，推薦足球相關專家與球員教練，一同加入新竹市的足球推廣計畫，為軟硬體發展提供最精準的意見，攜手努力推廣新竹市基層足球。

林育葦畢業於文化大學體育研究所，父親任職於竹市稅務局，在求學階段踢球與協助基層選手訓練時，讓他看見台灣發展足球的困境，他毅然決然的出走闖蕩，希望幫助台灣未來有更好的足球環境，隻身前往我國在南美的唯一邦交國─巴拉圭，從一句西班牙文都不會說，經過1年9個月的努力，終於獲得「波特諾山丘」足球俱樂部的認可，獲得了賽事登錄，成為台灣在巴拉圭踢球的第一人。

日前蔡英文總統出訪巴拉圭，林育葦也致贈蔡總統代表球隊球衣，蔡總統當時也肯定林育葦到巴拉圭追求足球夢的辛苦，但林育葦也成為台灣跟巴拉圭兩國友誼最好的寫照，巴拉圭是世界足球強國，有許多值得台灣學習之處，林育葦也已經為兩國球員交流開了路。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，林育葦不僅為了成為正式的職業球員而努力，在巴拉圭期間為了能讓巴拉圭與台灣有更多的足球交流計畫，由林育葦的牽線，2018年6月已經有一批自費的交流考察團前往巴拉圭，作為交流團一員的新竹宇宙聯足球俱樂部，也與波特諾山丘俱樂部五人制部門簽署合作協議，為兩國的足球合作交流踏出了第一步。

2019年4月林育葦的台灣本土足球員立足南美巴拉圭計畫官方網站 futbolistatwenpy.com 正式啟動，期待計畫實行，幫助台灣足球提升，這計畫包含兩國五人制主事單位的交流、為台灣小球員建立一個「直接體驗」世界足球的舞台。

教育處指出在近年來，新竹市重視竹市體育發展，在推廣基層足球方面，目前設有足球隊學校包含建功高中、培英國中、實驗中學等；推動樂樂足球的學校有北門國小、陽光國小、朝山國小及大湖國小等，而足球俱樂部也逐漸增加。

為回應民眾足球需求，市府也在南寮運動公園打造兩座標準規格足球場，分別為比賽與練習場地，可視比賽人數調整場地，提供足球迷優質運動空間，也改善荒地閒置問題。此外，未來也將整理市立體育場草皮場地及建功高中操場，練習場地品質升級，提供更多元足球運動空間。

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