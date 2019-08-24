林鄭月娥臉書喊話「大家都累了」：我們可否坐下來談一談？

▲觀塘遊行。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，香港特首林鄭月娥24日下午在臉書上發文指出，她知道社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」感到不滿，甚至憤怒，但持續抗爭並非出路，希望透過溝通去相互理解、放下和寬恕，「經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？」

綜合媒體報導，林鄭月娥日前表示，將籌建對話平台尋求「有心人」，一同解決香港困境，而她24日早上也於禮賓府舉行籌備會議，邀請社會賢達人士及政府高層齊聚。接著她於會議結束後在臉書談及會面細節。

她首先感謝這群「有心人」願意在困難時候走進禮賓府，為社會找出路，並稱她向社會提出構建「對話平台」後，引起不少懷疑和批評，她明白目前社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」感到非常不滿甚至是憤怒。

林鄭月娥表示，「我不期望對話能夠輕易解開死結，停止示威衝突，或者提供問題的解決方法，但持續抗爭並非出路」，「經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？」

她提到，目前的困局是源於修訂《逃犯修訂》，但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾。因此呼籲停止暴力的同時，也必須為解開社會更深層次的「死結」提供出路。

▲林鄭月娥。（圖／路透社）



她說政府提倡的對話，是不分階層、不分顏色、不分年齡及持續一段頗長時間的對話，最重要的是整個社會都抱有相同信念，一起推動，透過溝通去互相理解、放下和寬恕。此外，如果民間有對話平台，希望有官員參與，她們都很樂意出席。

最後，針對如何建立多元化對話平台，林鄭月娥稱「定必繼續用心聆聽意見。有一點肯定的，對話不是為對話而對話，而是希望找出社會不滿的根源和解決方向，最終達致改變。我們希望先踏出第一步，儘管這一步可能小得看不見，我相信也是值得的。」

不過，她發文2小時後，有高達2.3萬名網友表示憤怒，按讚數僅有近3700個，大部分網友留言指「五大訴求，缺一不可」；有網友則說「你先到觀塘現場跟市民對話，叫警察收隊休息，之後才再說吧」。