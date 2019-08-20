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大腦神經發炎加劇阿茲海默症發生　中研院：找到關鍵降「腦火」的蛋白質！

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▲▼ 中研院：找到關鍵降「腦火」的蛋白質 。（圖／中研院提供）

▲中研院發現，透過抑制微膠細胞中的蛋白質，可以有效地降低細胞的發炎反應，減緩神經退化疾病的症狀，延長小鼠壽命。（圖／中研院提供）

記者崔至雲／台北報導

大腦神經發炎是神經退化疾病，如，阿茲海默症（AD）、亨丁頓舞蹈症（HD）等的重要致病原因，如何抗大腦神經發火？中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員陳儀莊及中研院醣科學團隊，與林口長庚醫院及台北榮民總醫院的醫學團隊最新研究發現，透過抑制微膠細胞（microglia）中的蛋白質 “Galectin-3”，可以有效地降低細胞的發炎反應，減緩神經退化疾病的症狀，延長小鼠壽命。

過往文獻指出，許多神經退化疾病、中風、創傷型腦損傷（TBI）、多發性硬化症（MS）等腦部病變都和神經發炎有關，這些生病或發生創傷的腦中會大量出現Galectin-3，不過並不清楚此蛋白質在腦中的功能和病理機制。

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▲▼ 中研院：找到關鍵降「腦火」的蛋白質 。（圖／中研院提供）

▲中研院將該研究刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。（圖／中研院提供）

該研究團隊以HD做為實驗模型時發現，HD小鼠的微膠細胞會出現大量Galectin-3及破損的溶酶體（lysosomes），並觀察到發炎的微膠細胞內，Galectin-3會結合在破損的溶酶體內膜，干擾細胞清除破損的溶酶體，加劇神經發炎反應。透過藥物或基因方法抑制Galectin-3，能有效地改善細胞清除溶酶體的能力，降低微膠細胞的發炎反應，進而減緩神經退化疾病的病程，並改善HD小鼠的症狀及壽命。

陳儀莊表示，「此研究證實了Galectin-3在神經發炎反應的運作機制」。此次發現不僅可應用於其他神經退化疾病，如阿茲海默症，也是未來製藥能加以應用的新策略。

▲▼ 中研院：找到關鍵降「腦火」的蛋白質 。（圖／中研院提供）

▲中研院指出，mHTT觸發溶酶體損傷，使細胞溶質Gal3與受損的溶酶體結合。在受損的溶酶體上累積Gal3表現為斑點，干擾受損溶酶體的清除，並因此導致細胞中受損溶酶體的積累。（圖／中研院提供）

該研究第一作者為中研院國際研究生學程（TIGP）分子醫學學程博士生蕭建靖。研究共同作者為研究助理陳惠美、博士生陳玉珍、博士後研究陳煥源、陳宏霖、張敬邦。林口長庚醫院吳逸如醫師、陳瓊美醫師，臺北榮總醫院宋秉文醫師。以及研究員林俊宏、院士劉扶東、陳儀莊。該研究已於本月2日刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

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關鍵字：大腦,神經發炎,阿茲海默症,中研院,腦火,蛋白質

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