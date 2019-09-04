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華聞快遞／陸外貿「朋友圈」不斷擴大　交易夥伴超過230個

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▲▼廣西,欽州,欽州港,一帶一路,港口,海運。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中歐班列。（圖／記者曾俊豪攝）

《北京》陸外貿「朋友圈」不斷擴大　交易夥伴發展到230多個

第二屆進博會將於11月在上海召開。數據顯示，2018年大陸貨物進出口佔全球份額為11.8%，其中出口佔12.8%、進口佔10.8%；1999年至2018年，出口商品中高新技術產品比重從12.7%升至30%；1978年至2018年大陸交易夥伴由40多個發展到230多個。另外，2013年到2018年，中方與「一帶一路」沿線國家貨物進出口額超6兆美元，年均增長4%，高於同期貨物貿易整體增速，佔總額的比重為27.4%。（中國證券報）

《江蘇》南京銀行三家股東簽署一致行動協定　拋出48億增持計畫

在第三大股東「南京高科」拋出8億元（人民幣，下同）增持計畫之後，南京銀行第二大股東「紫金集團」也拋出了3億元增持計畫。在此之前，南京銀行的三家股東簽署了一致行動協定，這也意味著，他們或將在未來一年內增持南京銀行11億元（約新台幣48億元）。據悉，三家股東的實際控制人均為南京市國資委，目前合計持有南京銀行23.53%股份。（澎湃新聞）

《北京》陸「基礎研究經費」首破千億人民幣大關

數據顯示，2018年大陸共投入研究與試驗發展經費19677.9億元，比上年增加2071.8億元，增長11.8%；基礎研究經費首次突破千億元大關，達到1090.4億元，與研發經費投入保持同步增長。另外，高等學校、政府屬研究機構和企業的基礎研究經費分別為589.9億元、423.1億元以及33.5億元，分別比上年增長11.1%、10.1%以及15.7%。其中，高等學校對全社會基礎研究經費增長的貢獻為51.1%，是基礎研究投入的主體。（科技日報）

▲▼大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

《北京》8月40城土地收入環比下降30.3%

隨著各類調控政策作用進一步顯現，大陸8月份土地市場繼續降溫。數據顯示，40城8月整體土地成交面積環比下降16.9%，平均土地成交均價環比下跌1.8%，量價齊跌；土地出讓收入環比下跌30.3%。從價格方面來看，40個典型城市8月平均土地成交均價為5259.5元/平方公尺，環比下跌1.8%，為2月以來首次下跌。（經濟參考報）

《河北》華夏幸福擬發行175億永續債　年利率9.5%-12%

華夏幸福基業股份有限公司3日發佈公告，稱間接全資子公司九通基業投資有限公司擬與中信信託有限責任公司簽署《永續債權投資合同》，金額為不超過40億元（約新台幣175億元），投資期限為無固定期限，年利率在9.5%-12%之間。華夏幸福表示，這筆永續債將用於投資華夏幸福部分產業新城PPP專案開發建設和償還九通投資及其下屬子公司債務，計入公司所有者權益。（澎湃新聞）

《北京》陸高新企業達18.1萬家　民營企業佔比超八成

根據統計，截至目前，大陸有的3000多萬家企業中，高新技術企業已達到18.1萬家，其中，民營企業已佔到83%，民營科技企業已經成為支撐科技創新的強大經濟體和創新主力軍。專家表示，經濟發展、貿易競爭與科技實力、企業競爭力的強弱密切相關，越來越多具有自主智慧財產權、把握核心技術的高新技術企業的崛起，「將有助於我國應對越來越複雜的外部形勢。」（經濟參考報）

《海南》海口單身「可支配收入」低於4.4萬人民幣　可申請公租房

海口市住房和城鄉建設局9月2日發佈《徵求意見稿》，分別對公共租賃住房、經濟適用住房及限價商品住房的收入標準、住房困難標準、家庭人均產值及相關條件進行了規定，譬如，申請公共租賃住房保障准入標準為家庭人均年可支配收入低於23182元（含）；單身居民年可支配收入低於44000元（含）等。（澎湃新聞）

▼海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

▲海南海口世紀大橋。（圖／CFP）

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