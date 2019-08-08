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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／17.41萬億元人民幣！陸外貿進出口前7月延續「平穩增長」

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▲▼華聞。（圖／翻攝自）

▲上海開建四千多套租賃建案。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《北京》：17.41萬億元人民幣！大陸外貿進出口前7月延續「平穩增長」

大陸海關總署發佈8日公佈，外貿進出口總值前7個月17.41萬億元人民幣，年增率增長4.2%，其中，出口9.48萬億元人民幣，增長6.7%，進口7.93萬億元人民幣，增長1.3%，延續平穩增長勢頭。（央視新聞）

《上海》：開建4000多套租賃建案 首批推600套

上海城投8日舉辦「租賃住宅」品牌記者會，正式推出租賃建案品牌。該社區的4000餘套租賃住宅正集中開工建設，將於今年年內向市場推出首批近900套。（澎湃新聞）

《吉林》：長白山機場二期航站樓主體工程完成 預計9月末開始試運行

長白山機場是大陸第一個森林旅遊機場，自2008年通航以來為長白山保護開發區及周邊縣市架起了一座空中廊橋。長白山機場二期改擴建項目2018年開始建設，目前預計9月末開始試運行，建成後機場年設計輸送量可達180萬人次。（吉林新聞聯播）

《廣東》：全球最大輕水壓水堆核電站誕生

廣東陽江核電站6號機組在順利完成168小時滿負荷示範運行之後，正式投入商運。至此，陽江核電站6台百萬千瓦級核電機組全面投產，成為全球最大的在運輕水壓水堆核電基地。（科技日報）

▲▼華聞。（圖／翻攝自）

▲全球最大輕水壓水堆核電站誕生。（圖／翻攝自《科技日報》）

《湖北》：武漢光谷「總部經濟」推動產業升級

武漢是曾經的大陸中部的老工業基地，如今產業結構正悄然改變，目前電子資訊、高端裝備製造、生物醫藥等戰略性新興產業崛起，以互聯網為代表的新經濟風起雲湧。武漢光谷正在成為大陸互聯網「第二總部」密集地區。（工人日報）

《山東》：青島上半年實際使用外資29.3億美元

青島市商務局日前公佈，全市今年上半年實際使用外資29.3億美元，占山東省的49%，較去年同期提高2.1個百分點。（人民日報）

《貴州》：一場深刻的農村經濟產業革命

貴州去年以來開展了一場振興農村經濟深刻變革的產業革命，奮力推進農村產業結構調整，2018年帶動全省160.8萬貧困人口人均增收2348.4元人民幣，推動第一產業增加值增長6.9%，增幅居全國之首。（工人日報）

《黑龍江》：10月1日起企業開辦時間將壓縮至3個工作日內

黑龍江省市場監督管理局等6部門日前下發了「關於持續深化壓縮企業開辦時間的通知」。黑龍江省企業開辦時間從10月1日起將壓縮到3個工作日內。（黑龍江日報）

▼長白山機場二期航站樓主體工程完成（圖／翻攝自《吉林新聞聯播》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自）

ET快訊
快訊／桃園復興區宣布：即刻停班停課
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關鍵字：外貿,租賃,長白山機場,核電站,外資

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