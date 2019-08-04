華聞快遞／廣西2018年以來累計吸引大灣區投資超5000億元人民幣

▲廣西2018年以來累計吸引大灣區投資超5000億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣西》：2018年以來累計吸引大灣區投資超5000億元人民幣

廣西2018年以來招商引資粵港澳大灣區到位資金5202.4億元人民幣。廣東、香港是廣西最大內、外資來源地。（新華社）

《河北》：承接京津產業轉移 河北滄州「築巢引鳳」大發展

河北滄州起於渤海之濱，立於運河兩岸。京津冀協同發展5年來，滄州市精準打造承接平台，著力培育產業集群，確保非首都功能「引過來、留得下、發展好」。（央廣網）

《雲南》：滇港兩地持續深化經貿合作 共拓「一帶一路」新商機

香港特別行政區政府投資推廣署日前在雲南昆明舉辦投資推廣研討會，吸引了雲南省近百家企業參會。雲南企業利用香港營商環境和融資平台優勢，把握「一帶一路」建設商機，拓展海外業務。（新華網）

《福建》：借力智慧化創新工藝 福廈高鐵項目加快推進

受益智慧化創新性施工工藝助力，福建省首條時速達到350公里／小時的高鐵，福廈高鐵項目廈門-漳州段關鍵性工程建設正在全面加快推進之中。（中新網）

▲河北出台冰雪裝備器材產業發展行動計畫。（圖／翻攝自《中新網》）

《河北》：出台冰雪裝備器材產業發展行動計畫

河北省工業和信息化廳、省教育廳等部門近日聯合印發《河北省冰雪裝備器材產業發展行動計畫（2019-2022年）》，提出大力培育和發展冰雪裝備器材產業，努力打造冰雪裝備器材製造產業。（中新網）

《天津》：《天津市優化營商環境條例》9月施行

天津市十七屆人大常委會第十二次會議近日表決通過了《天津市優化營商環境條例》，將於2019年9月1日起施行。條例的制定實施將有利於天津全面深化「放管服」改革，進一步激發市場活力和社會創造力。（新華社）

《吉林》：大力優化營商環境 打造「辦事不求人」新名片

為改善營商環境，吉林省從「辦事不求人」做起，以法律手段約束，以制度作為保障，改變「人情重」的地域文化，以自我革命的精神，打一場營商環境攻堅戰。（經濟日報）

▼福廈高鐵項目加快推進。（圖／翻攝自《中新網》）