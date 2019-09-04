玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨3縣市先大雨特報　法西可能生成

▲氣象局觀測，玲玲今晨2時在鵝鑾鼻東方390公里海面上，以每小時7公里速度，向北北東進行。（圖／翻攝NAVY／NRL）

記者陳俊宏／台北報導

3縣市大雨特報！中央氣象局預報員李孟軒表示，輕度颱風玲玲最快今天（4日）增強為中度颱風，今和周四（5日）全台有大雨或豪雨，周五（6日）起低壓帶北上影響，中南部和花蓮、台東持續有雨到周日（8日）。另外，遠洋還有一個熱帶性低壓發展中，他指出，最快這1、2天有機會變成颱風。

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到玲玲颱風外圍環流影響，西半部和東北部一整天有短暫陣雨或雷雨，目前南部降雨偏多，今晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台有雨。（圖／氣象局）

氣象局觀測，玲玲中心氣壓975百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方390公里海面上，以每小時7公里速度向北北東進行，中心附近最大風速每秒30公尺（即每小時108公里），相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

李孟軒提醒，玲玲有機會再增強，最快今轉為中颱，暴風圈也會再擴大，今和周四受到其外圍環流影響，全台易有大雨或豪雨。他說，玲玲目前在台灣東部海面，不會發海上警報，以偏北北東方向移動，速度沒很快，每小時約10到15公里，東半部、南部和基隆北海岸要注意長浪，預計周五下半天逐漸離開東側海域，偏北前往韓國。

李孟軒指出，周五到周日持續有北上的低壓帶影響，迎風面中南部、花東有短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主；下周一（9日）開始，天氣逐漸轉為穩定。

▼李孟軒說，玲玲最快今轉中颱。（圖／氣象局）

▼目前西北太平洋上有玲玲颱風和兩個熱帶低壓，其中位於遠洋的有機會成颱。（圖／氣象局）

至於原本位於南海的「劍魚颱風」，生成僅18小時就被日本氣象廳降級成熱帶低壓。李孟軒說，預估它未來強度不太能夠維持，不太支持有發展空間，將在海南島打轉一天後偏東北移動，可能併入低壓帶，但水氣會因玲玲北上被帶到台灣。

而遠洋、位於威克島西南西方海面也有一個熱帶低壓發展中，李孟軒表示，日本氣象廳還沒發布颱風生成預警，但今或周四有機會變成颱風，預估未來偏西北方向往日本移動。若屆時成颱，將是今年第15號颱風「法西」（Faxai，寮國提供，女子名）。

▼各國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）