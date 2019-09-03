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華為暢享10 Plus升降鏡頭新機四款配色曝光！天空之境漸層色超美

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▲▼華為暢享10 Plus。（圖／取自爆料網站SlashLeaks）

▲知名爆料網站SlashLeaks釋出華為暢享10 Plus宣傳圖。（圖／取自爆料網站SlashLeaks）

記者王曉敏／綜合報導

為了提升屏占比，從瀏海、水滴、螢幕挖孔到如今開始出現翻轉鏡頭、升降鏡頭，都是為了提供使用者更完整的視覺體驗，為此各大手機廠商無不絞盡腦汁。華為於今年上半年出現可升降前鏡頭的諜照，間接證實華為新機暢享10 Plus將是該品牌在中國大陸推出的首款採升降前鏡頭的智慧型手機。

稍早知名爆料網站SlashLeaks出現4張疑似華為暢享10 Plus爆料圖，包括年度流行色赤茶橘、永不過時的幻夜黑、低調奢華的翡冷翠以及華為獨家藍白漸變設計的天空之境，共4種顏色的宣傳海報。另外還有一張天空之境、翡冷翠及幻夜黑3色機款並排的宣傳圖。

▼華為暢享10 Plus宣傳圖。（圖／取自爆料網站SlashLeaks，下同）

▲▼華為暢享10 Plus。（圖／取自爆料網站SlashLeaks）

▲▼華為暢享10 Plus。（圖／取自爆料網站SlashLeaks）

▲▼華為暢享10 Plus。（圖／取自爆料網站SlashLeaks）

▲▼華為暢享10 Plus。（圖／取自爆料網站SlashLeaks）

觀察爆料圖片，華為暢享10 Plus的背部延續了華為的設計元素。後置3鏡頭據陸媒報導應分別為4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素廣角鏡及200萬畫素景深鏡頭。而據SlashLeaks上的爆料資訊，該機款螢幕尺寸為6.59吋，搭載麒麟710F處理器，電池容量為4000mAh。

華為暢享10 Plus前鏡頭採升降結構，實現幾乎100%的屏佔比。點擊自拍功能，前鏡頭即會自動升起，退出自拍後也會自動收回。

華為終端官方微博宣布，華為暢享10 Plus將於9月5日在西安發布，官方的廣告標語為「面不設限」。綜合目前已知消息，該機款配備Type-C接口，同時也提供3.5mm耳機接口，售價則介於1000元至2000元人民幣（約新台幣4400元至8800元）。

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