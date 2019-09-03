國際情勢變化大惹禍！　國銀總分行7月獲利衰退49.3億

▲根據統計，本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為582.44%，一舉創下歷史次高紀錄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（3）日公布7月底本國銀行逾期放款情形，本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為582.44%，一舉創下歷史次高紀錄；另外，今年前7月國銀獲利達2,259.3億元，不過7月單月國內總分行獲利卻減少49.3億元，主要是國際情勢變化大。

根據金管會統計，截至今年7月，本國銀行放款總餘額為29兆3,330億元，較上月底增加1,502億元；逾期放款金額為698億元，較上月底增加19億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底增加0.01個百分點。

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統計顯示，今年7月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為582.44%，較上月底595.87%，減少13.43個百分點，一舉創下歷史次高水準。金管會銀行局副局長黃光熙指出，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健，未來將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

另在獲利方面，今年前7月本國銀行稅前盈餘達2,259.3億元，年增率6.3%，其中國內總體分行達1,374.4億元，年減4.8%；國際金融分行（OBU）獲利為601.9億元，年增率33.3%；海外分行達255億元，較去年同期增加49.2億元；大陸分行28億元，較去年同期增加18.9%，顯現國內總分行獲利呈現衰退外，其餘則持續成長。

不過，國內全行7月單月獲利，較去年同期減少7.6%，黃光熙指出，主要是去年7月金額是最高的，因此在基期較高的狀況下，相較下年增率的變化較為顯著；至於國內總分行7月獲利衰退49.3億元，較去年同期減少19.3%，主要是國際情勢變化大，金融資產評價較差，使得投資淨利減少。

今年前7月國內總分行較去年同期減少69.3億元，黃光熙說，今年1至7月國銀儘管投資增加180多億元，但受到利息淨收益減少87億、手續費收入增加59億、人事成本56億元、增提備抵呆帳費用47億元等因素影響，雖然放款也在增加，但存款增加的金額更大，加上利差縮小，導致今年前7月國內總分行獲利呈現衰退。