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台灣首例保險監理沙盒！國壽攜手易遊網推旅遊保險一站式服務　最快12月上路

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▲▼出國旅遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國人近年來出國旅遊的熱度始終不減，帶動旅行綜合保險的投保需求。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布，國泰人壽與易遊網合作的監理沙盒案正式通過，推動旅遊保險一站式服務，最快今年12月正式上路，這也是台灣監理沙盒制度推出後，首創的保險業案例。

以目前網路投保規定，民眾僅能在保險公司所設的網站投保旅平險，因此若想在旅遊網站購買行程時加保旅平險，用戶需經過不同平台間跳轉、重複註冊認證會員等近10道程序，整體使用體驗繁瑣。

國壽看到使用者這個痛點，瞄準未來與異業夥伴整合及客戶體驗優化的需求將持續增長，提前啟動Open API的服務架構規劃與開發，因而能以充分預備的執行力，爭取監理沙盒提案通過，該保險沙盒案目的在於打造以客戶中心的旅平險投保場景。

國泰人壽與易遊網合作的監理沙盒案，最快在今年12月以後，讓用戶可以直接在易遊網上使用已註冊的會員身分投保旅平險，僅需4道程序，歷時1分鐘，運用Open API串接大幅優化客戶投保體驗在購買旅遊商品的同時滿足保險需求，讓保障自然覆蓋在民眾的網路消費情境。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎表示，國人出國旅遊的熱度始終不減，且年輕的數位族群在踏入職場後旅遊頻率隨之飆高，造就目前國壽網路投保每年約6.4萬件中，有93%為旅平險。國泰人壽分析，目前客戶投保旅平險的高峰仍落在連假前夕或是機場臨櫃投保，顯示線上通路與客戶的需求整合是還可以優化的。

▲▼國泰人壽,國壽,國泰。（圖／資料照）

▲國泰人壽攜手易遊網合作的監理沙盒案正式通過，推動旅遊保險一站式服務，最快今年12月正式上路。（圖／資料照）

國泰人壽從客戶場景為出發點，攜手國內自由行服務平台首選ezTravel易遊網合作，達成旅遊一站式的服務體驗，將投保選項整合於行程規劃中，讓客戶在最具保險需求意識的當下就能夠被滿足，展現國泰人壽線上／線下全通路服務的完備性。

在金融科技技術面，國泰人壽以微服務模式將投保流程拆分為多個模組，透過Open API將保險服務延伸至易遊網，並引進API Management平台進行維運管理。對於網路服務中最嚴謹的資安部分更是不敢輕忽，落實5大層級管理機制，包括網路安全機制、惡意軟體監控、裝置媒體控管、電子商務安全、及時監控機制，讓民眾可以安心在易遊網進行投保。

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