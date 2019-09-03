創紀錄！　海巡署今年查跨境運毒逾8公噸　去年同期4倍

▲海巡署近年屢破運毒大案、今年再創毒品查緝總量新紀錄。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署在現任署長陳國恩上任後，結合歷年指揮警政署外勤經驗，在各分署機關外勤人力齊心努力下，今年查獲跨境走私運毒再創高峰！2019年截至8月底，查獲各級毒品數量已超過8公噸，與2018年同期查獲數量2132公斤相較，高達4倍之多！

▲海巡署近年屢破運毒大案、今年再創毒品查緝總量新紀錄。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：毒品為重大國安問題，反毒是目前政府第一要務，政府推動「新世代反毒策略」在全國共六區建置「區域聯防辦公室」海巡署協同檢、警、調、憲、海關等六大治安機關整合情資，全力加重緝毒力度。

▲海巡署近年屢破運毒大案、今年再創毒品查緝總量新紀錄。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署去年迄今已經破獲多件重大社會矚目性毒品走私案件，包含2018年11月19日於屏東車城破獲台灣治安史上、岸際走私最大宗1,240塊、重達470公斤的海洛因走私案、同年12月3日於台東破獲最大種植大麻田794植株案。

2019年1月3日海巡署在新北市萬里區破獲最大宗新興毒品2溴4甲基苯丙酮分裝場2,914公斤、4月4日海上查獲漁船走私第三級毒品愷他命320公斤案，海巡署指出、在高檢署跨部會整合資源下，近年締造查獲毒品亮眼的成績單，未來將持續積極協調聯繫並結合各機關查緝能量，運用各項高科技裝備，全力防堵毒品入侵台灣。

海巡署更呼籲民眾，毒品防制不應只是公務部門業務，拒絕毒品及不包庇毒品擴散是國民應有的態度，呼籲民眾發現可疑不法毒品情事，請踴躍檢舉並撥打海巡署報案專線118。

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