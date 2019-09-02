利變型保單9月吹起「降息」風！　逾440張保單回饋金縮水

▲壽險公司9月再度調降利變保單宣告利率，也是今年以來第5波調整。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在中美貿易戰、美國聯準會降息等影響下，壽險公司再度調降利變保單宣告利率，也是今年以來第5波調整，5家壽險業者共有約449張保單同步調降，代表保戶領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

根據國泰人壽現售商品公告9月宣告利率資料顯示，美元利變保單共有16項商品，調降幅度介在0.1%至0.35%；新台幣利變保單宣告利率也有15項商品進行調整，調降幅度則在0.1%至0.25%區間；人民幣調降幅度較小，但也有0.1%左右，因此國壽9月共有32張保單調整宣告利率。

富邦人壽利變保單調降的張數共有115張，其中新台幣65張（現售34張、31張停售），調整幅度為20個基點，宣告利率為2.3%，美元有37張（現售26張、11張停售），調整幅度為25個基點，宣告利率為3.25%，澳幣則有13張（現售7張、6張停售），調整幅度為25個基點，宣告利率為3%，而人民幣則沒有調整；新光人壽9月總共有110項商品調整宣告利率，其中台幣降幅約2至22個基點，美元降幅約5至40個基點，澳幣降幅約35至60個基點。

台灣人壽共調整約70張保單，其中現售有30張、停售40張，美元、人民幣、澳幣利變保單均未調整，最高宣告利率分別為3.73%、3.5%及3.7%，至於新台幣利變保單部分偏重保障訴求商品並未調整，最高宣告利率為2.6%，其餘有調整的部分，最大降幅為15個基點，因此新台幣利變保單調降後最高宣告利率為網投通路2.57%、非網投通路2.35%。

中國人壽調整宣告利率則有122項商品，現售60項、停售55項、暫停銷售7項，另在現售商品中，新台幣利變保單有28張調幅為20個基點、26張美元利變保單調幅在5至40個基點、4張澳幣利變保單調幅27個基點；2張人民幣利變保單調幅30個基點。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利用。

金管會保險局官員表示，宣告利率與企業投報率有關係，保險公司將錢拿去投資，有投報率才能回饋保戶，而這次利變保單調降，可能是反映美國聯準會降息、中美貿易戰所帶來的市場波動影響所致，年初也有要求保險公司不能因市場競爭給過多的承諾，因此會加以衡量。